Hàng chục triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ trên VNeID có thể bị khóa SIM

ANH TÚC (theo Vietnamnet, Dân Trí)

(GLO)- Từ ngày 15-6-2026, các thuê bao di động thuộc diện phải xác thực thông tin nhưng chưa xác nhận sử dụng chính chủ trên ứng dụng VNeID sẽ bị các doanh nghiệp viễn thông áp dụng biện pháp khóa SIM theo quy định mới.

Đó là nội dung được Cục Viễn thông nhấn mạnh nhằm đẩy nhanh quá trình chuẩn hóa dữ liệu thuê bao, ngăn chặn SIM rác và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường số.

﻿Người dùng cần khẩn trương thực hiện xác nhận chính chủ thuê bao trên ứng dụng VNeID trước ngày 15-6-2026 để tránh nguy cơ bị khóa liên lạc. Ảnh: Ảnh: Hải Nam/Dân Trí

Cục Viễn thông cho biết hiện vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ trên hệ thống VNeID. Trong đó, nhiều trường hợp sử dụng SIM đứng tên người khác, thông tin đăng ký không chính xác hoặc chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học. Đây là nhóm có nguy cơ bị tạm dừng dịch vụ nếu không thực hiện xác thực đúng thời hạn.

Theo lộ trình xử lý, các thuê bao chưa hoàn thành xác thực sẽ lần lượt bị hạn chế dịch vụ từ khóa chiều gọi đi, khóa hai chiều và cuối cùng có thể bị thu hồi số thuê bao nếu tiếp tục không thực hiện cập nhật thông tin.

Sau ngày 15-6, một số trường hợp thay đổi thiết bị sử dụng SIM cũng phải xác thực lại sinh trắc học theo quy định.

Để hỗ trợ người dân, các nhà mạng đã triển khai nhiều giải pháp như mở rộng thời gian phục vụ tại các điểm giao dịch, tổ chức các đội hỗ trợ lưu động tại địa phương, đồng thời cho phép xác thực trực tuyến qua ứng dụng của nhà mạng hoặc ứng dụng VNeID.

Một số doanh nghiệp viễn thông còn triển khai dịch vụ hỗ trợ tại nhà đối với người cao tuổi, người gặp khó khăn trong việc đi lại.

Người dùng có thể tự xác nhận SIM chính chủ trên VNeID bằng cách đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 2, truy cập mục quản lý số điện thoại, kiểm tra thông tin và thực hiện xác nhận theo hướng dẫn.

Ngoài ra, việc xác thực cũng có thể thực hiện trực tuyến qua ứng dụng của nhà mạng hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch được ủy quyền.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao và hoàn tất xác thực trong thời gian sớm nhất để tránh bị gián đoạn liên lạc. Đồng thời, cần cảnh giác với các hình thức lừa đảo lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, không gửi ảnh căn cước công dân qua các đường dẫn hoặc nền tảng không chính thức.

Từ 15-4, người dùng di động tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID

(GLO)- Từ 15-4, Thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực, siết chặt quản lý thông tin thuê bao di động nhằm xử lý triệt để tình trạng SIM đăng ký sai chính chủ và ngăn chặn SIM rác bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikTok hợp tác với Universal Music Group gỡ bỏ nhạc AI trái phép.

TikTok siết kiểm soát nhạc AI trái phép

(GLO)- Mạng xã hội video ngắn TikTok vừa đạt thỏa thuận mới với “ông lớn” ngành âm nhạc Universal Music Group (UMG), trong đó đáng chú ý là cam kết gỡ bỏ các nội dung âm nhạc do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trái phép trên nền tảng.

Google chính thức trình làng Android 17 với sự lột xác toàn diện, đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành nhân tố cốt lõi của hệ điều hành.

Android 17 tăng tốc cuộc đua AI trên smartphone

(GLO)- Google vừa chính thức giới thiệu Android 17 với hàng loạt nâng cấp tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước chuyển lớn khi hệ điều hành này không còn chỉ là nền tảng vận hành điện thoại mà đang trở thành một “trợ lý số” thông minh.

Các ứng dụng tiết kiệm pin thường chạy ngầm liên tục, vô tình trở thành tác nhân gây hao pin và nóng máy hơn mức bình thường.

Vì sao chuyên gia khuyên xóa ứng dụng tiết kiệm pin?

(GLO)- Các ứng dụng tiết kiệm pin từng được nhiều người dùng smartphone xem như giải pháp kéo dài thời lượng sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia công nghệ, đây lại có thể là nguyên nhân khiến điện thoại hao pin nhanh hơn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dữ liệu.

