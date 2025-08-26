Danh mục
Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Triển khai nhận diện sinh trắc học tại 2 cảng hàng không Phù Cát và Pleiku

HẢI YẾN
(GLO)-Từ ngày 16-7 đến 15-9, Cảng hàng không Phù Cát và Cảng hàng không Pleiku triển khai hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn hành khách thực hiện giải pháp định danh điện tử và nhận diện sinh trắc học trong quá trình làm thủ tục lên tàu bay.

Các đơn vị tham gia đã tập trung vào công tác tuyên truyền, hướng dẫn hành khách sử dụng ứng dụng VNeID để check-in trực tuyến, đồng thời hỗ trợ trải nghiệm quy trình kiểm tra qua cổng sinh trắc học.

2.jpg
Hành khách thực hiện xác thực thông tin sinh trắc học khi làm thủ tục lên tàu bay.
﻿Ảnh: Hải Yến

Yêu cầu đặt ra là đạt 100% số chuyến bay nội địa/ngày áp dụng giải pháp và tối thiểu 50% hành khách bay nội địa thực hiện thủ tục qua cửa tự động bằng định danh điện tử và sinh trắc học.

Việc ứng dụng công nghệ này giúp thao tác nhanh chóng, chính xác, rút ngắn thời gian chờ đợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ngay trong ngày đầu triển khai, nhiều hành khách tỏ ra hài lòng khi trải nghiệm ứng dụng công nghệ hiện đại. Chỉ với vài giây quét khuôn mặt, thủ tục kiểm tra được hoàn tất nhanh gọn, thay thế cho việc xuất trình nhiều loại giấy tờ.

1.jpg
Cảng hàng không Phù Cát﻿ triển khai đồng bộ giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học. Ảnh: Hải Yến

Từ ngày 16-9-2025 đến 1-1-2026, phạm vi triển khai sẽ được mở rộng; đồng thời, hoàn thiện khung pháp lý, phấn đấu đạt tối thiểu 70% hành khách bay nội địa qua cửa tự động.

Đây là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa ngành hàng không, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia; mang lại trải nghiệm thuận tiện, an toàn và văn minh cho hành khách.

