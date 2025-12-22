Xưởng sửa chữa ô tô tại phường Hội Phú bốc cháy dữ dội

(GLO)- Chiều 22-12, tại một gara sửa chữa ô tô ở tổ 1 Trà Bá (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ cháy lớn khiến một số xe đang sửa chữa tại đây bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 10 phút cùng ngày, các nhân viên làm việc tại gara Đ.D. nằm tại ngã 3 đường Nguyễn Bá Ngọc - Nguyễn Chí Thanh phát hiện khói bốc ra từ khu vực xưởng sửa chữa của gara nên đã báo tin cho lực lượng chức năng.

Đám cháy xảy ra ở gara sửa chữa ô tô tại phường Hội Phú. Ảnh: Văn Ngọc

Nhận được tin báo, Công an phường Hội Phú cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tham gia dập lửa.

Hiện trường là nhà kho có diện tích khoảng 500 m2 và có nhiều ô tô đang được sửa chữa, bên trong lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lây lan.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng tiếp cận, dùng các biện pháp nghiệp vụ để khoanh vùng không cho đám cháy lan sang các khu vực dân cư lân cận. Đến khoảng 15 giờ, vụ hỏa hoạn được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ngọn lửa đã thiêu rụi một số xe ô tô đang sửa chữa tại gara. Clip: Văn Ngọc

Vụ cháy đã khiến một số xe ô tô đang sửa chữa tại đây bị bốc cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ.