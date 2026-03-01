Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai: Cảnh sát giao thông mở đường đưa người bị tai nạn đi cấp cứu kịp thời

THÚY TRINH

(GLO)- Anh Đ.V.D (SN 2003, trú thôn 4, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai) vừa chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, gửi lời cảm ơn tới hai cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai vì đã kịp thời hỗ trợ, mở đường đưa người thân của anh đi cấp cứu.

Anh D. viết: “Chiều tối qua, chú mình bị tai nạn lao động, dập nát bàn tay. Mình đưa chú đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai bằng xe ô tô. Trên đường đi, chú mất máu rất nhiều, người tím tái, tình trạng hết sức khẩn cấp. Thấy chốt Cảnh sát giao thông trên Quốc lộ 19, mình nhờ các anh hỗ trợ dẫn đường để đến bệnh viện nhanh hơn.

Các anh Cảnh sát giao thông đã sử dụng xe đặc chủng mở đường cho xe mình di chuyển nhanh chóng, nhờ đó chú mình được cấp cứu kịp thời. Do vội đưa chú vào bệnh viện nên mình không kịp nói lời cảm ơn, chỉ chụp vội được một tấm ảnh hơi mờ. Gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai. Chúc các anh nhiều sức khỏe!”.

canh-sat-giao-thong.jpg
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 làm nhiệm vụ. Ảnh: ĐVCC

Liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, được biết vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28-2, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 do Trung tá Võ Quang Dũng làm Tổ trưởng, cùng Trung tá La Tuấn Hiền, Thiếu tá Trịnh Xuân Đoan, Thiếu tá Vũ Tiến Nguyên đang tuần tra lưu động trên quốc lộ 19, hướng từ Đức Cơ về khu vực Hàm Rồng, xã Bàu Cạn.

Khi đến Km 188, Tổ tuần tra phát hiện anh D. điều khiển ô tô 7 chỗ màu trắng dừng phương tiện, đề nghị hỗ trợ mở đường để đưa chú ruột là anh Đ.V.H (SN 1990, trú thôn 4, xã Bàu Cạn) đi cấp cứu. Thời điểm này, anh H. mất máu cấp, nguy hiểm đến tính mạng.

Trước tình huống khẩn cấp, Trung tá Võ Quang Dũng đã phân công Thiếu tá Vũ Tiến Nguyên và Thiếu tá Trịnh Xuân Đoan tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Đồng thời, cùng Trung tá La Tuấn Hiền trực tiếp điều khiển ô tô chuyên dụng mang biển kiểm soát 81A-002.22 mở đường, hỗ trợ xe của anh D. di chuyển nhanh chóng, an toàn đến Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai.

canh-sat-giao-thong-2.jpg
Tấm ảnh Trung tá Dũng và Trung tá Hiền do anh D. chụp vội ở bệnh viện. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về sự việc, Trung tá Võ Quang Dũng cho biết: “Sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện an toàn, chúng tôi quay trở lại tiếp tục thực hiện ca tuần tra theo kế hoạch. Trong tình huống khẩn cấp, chúng tôi không nghĩ nhiều, chỉ mong kịp thời hỗ trợ để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người bị nạn. Việc làm được người dân ghi nhận, chia sẻ khiến chúng tôi rất vui, đó cũng là niềm động viên để anh em tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

