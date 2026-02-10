Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Trao nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho người có công và gia đình thuộc diện khó khăn

T.SỸ
ÁNH NGUYỆT
(GLO)- Ngày 9-2, đoàn công tác của phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, chúc Tết tại phường Ayun Pa và trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo. Cùng ngày, Vietcombank Chi nhánh Bình Định cũng tặng quà cho người có công và các hộ khó khăn tại các phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam.

Theo đó, tại buổi gặp mặt, đoàn công tác của phường Hoài Nhơn Đông đã gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể lãnh đạo và nhân dân phường Ayun Pa; chúc địa phương bước sang năm mới đạt nhiều thắng lợi mới trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

lanh-dao-phuong-hoai-nhon-dong-va-ayun-pa-trao-nha-dai-doan-ket-cho-ho-ong-nay-chin.jpg
Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông và phường Ayun Pa trao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Nay Chin. Ảnh: Ánh Nguyệt

Đoàn cũng đã đến nghiệm thu, trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Nay Chin (hộ cận nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở tổ dân phố 27, phường Ayun Pa).

Căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng, trong đó phường Hoài Nhơn Đông hỗ trợ 60 triệu đồng, góp phần giúp gia đình ông có nơi ở ổn định, từng bước vượt qua khó khăn, an tâm lao động sản xuất và vươn lên trong cuộc sống.

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Bình Định đã đến thăm, động viên và tặng 10 suất quà cho 10 người có công với cách mạng đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm chăm sóc và điều dưỡng người có công tỉnh (phường Quy Nhơn Nam).

1h2a7604a.jpg
Đại diện Vietcombank Chi nhánh Bình Định tặng quà cho người có công với cách mạng đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và điều dưỡng người có công tỉnh. Ảnh: Tiến Sỹ

Đồng thời, Vietcombank Chi nhánh Bình Định cũng tặng 40 suất quà cho các hộ dân ở phường Quy Nhơn Nam và 50 suất quà cho các hộ dân thuộc diện kinh tế khó khăn tại phường Quy Nhơn. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt.

1h2a7584a.jpg
Đại diện phường Quy Nhơn Nam tiếp nhận quà tặng từ Vietcombank Bình Định. Ảnh: Tiến Sỹ

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và chia sẻ khó khăn với người dân các địa phương; thể hiện tinh thần, trách nhiệm của Vietcombank Chi nhánh Bình Định đối với cộng đồng, xã hội.

