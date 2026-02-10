Phường Thống Nhất tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân

Tiết mục múa chào xuân do hội viên phụ nữ phường Thống Nhất biểu diễn tại chương trình văn nghệ “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”. Ảnh: Bá Bính

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường đến xem, cổ vũ. Tại chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước và mùa xuân, tiêu biểu như: Tết đến xuân về, Xuân về trên núi rừng, Những bông hoa trong vườn Bác, Ngọn lửa Cao Nguyên, Bác cùng chúng cháu hành quân, Mùa xuân đầu tiên, Đảng đã cho ta một mùa xuân…

Các tiết mục do đoàn viên, hội viên các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các tổ dân phố, làng trên địa bàn phường biểu diễn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới.

Dịp này, 50 phần quà Tết với tổng trị giá 25 triệu đồng do các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tài trợ đã được trao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách tiêu biểu và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Cùng với đó, Ban tổ chức đã trao thư cảm ơn cho các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình.

Trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: Bá Bính

Chương trình văn nghệ là hoạt động văn hóa - xã hội thiết thực, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tinh thần của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm mới.