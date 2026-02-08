Phường An Phú tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Tối 7-2, tại sân bóng làng Chuet Ngol, UBND phường An Phú tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tham dự.





Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Bá Bính

Chương trình được dàn dựng công phu với 2 phần chính. Phần 1 mang chủ đề “Sắc xuân Tổ quốc”, gồm các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, mùa xuân và quê hương đất nước, do các đơn vị trường học, công đoàn và đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn biểu diễn.

Phần 2 với chủ đề “Rộn ràng xuân mới - Âm vang đại ngàn” do các đơn vị kết nghĩa, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đội văn nghệ địa phương thể hiện, mang đến không gian văn hóa đậm đà bản sắc Tây Nguyên.

Một tiết mục do lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đội văn nghệ địa phương biểu diễn, tạo không khí đoàn kết, ấm áp nghĩa tình quân dân. Ảnh: Bá Bính

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu cồng chiêng, múa xoang quanh lửa trại, tái hiện sinh động không gian văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Chương trình văn nghệ “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần và tạo động lực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường An Phú trong năm mới.