Tổ chức lễ khai ấn, ban ấn tại đền thờ Đức Thánh Trần ở phố biển Quy Nhơn

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Sáng mùng 2 Tết Bính Ngọ, UBND phường Quy Nhơn tổ chức lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần tại đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (đền Thánh Sơn Hà, số 596/17 Trần Hưng Đạo, phường  Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Đây không chỉ là nghi thức cầu an đầu năm mà còn là dịp để người dân hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công đức vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo được tôn kính là “thiên cổ anh linh”.

dai-bieu-du-le-khai-an-ban-anjpg.jpg
Đại biểu dự lễ khai ấn, ban ấn tại Đền thờ Đức Thánh Trần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) là danh tướng kiệt xuất triều Trần. Ông đã lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh bại giặc Nguyên-Mông thế kỷ XIII, giữ yên bờ cõi và để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử dân tộc. Tư tưởng “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc” của ông không chỉ mang giá trị quân sự mà còn là bài học trị quốc lâu dài.

Sinh thời, ông tận trung báo quốc. Khi mất, ông được nhân dân tôn thánh với tôn hiệu Đức Thánh Trần - gửi gắm niềm tin Ngài bảo hộ quốc thái dân an, trừ tà, diệt dịch bệnh.

dang-huong-thiet-an-chuan-bi-khai-lejpg.jpg
Dâng hương thiết trần chuẩn bị khai lễ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần từ lâu đã hòa vào đời sống tâm linh người Việt. Tại phố biển Quy Nhơn, lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần đầu xuân trở thành sinh hoạt văn hóa quen thuộc, mang ý nghĩa mở đầu năm mới hanh thông, khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và hun đúc tinh thần bảo vệ chủ quyền dân tộc.

den-tho-duc-thanh-tran-bay-bien-trang-nghiem-1.jpg
Đền thờ Đức Thánh Trần bày biện trang nghiêm. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần năm nay được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như: vía đản sanh, cúng giáp ấn, cúng giao thừa, dâng hương, dâng lễ phẩm và đọc văn tế.

Ông Nguyễn Bá Đạt - Phó Trưởng ban Quản lý đền, người trực tiếp thực hiện nghi thức cho biết: Công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, đúng bài bản cổ truyền. Ban Tổ chức chuẩn bị gần 3.000 lá ấn để phục vụ nhân dân xin ấn từ mùng 2 Tết đến rằm tháng Giêng.

“Nghi thức khai ấn, ban ấn không chỉ để cầu tài lộc mà quan trọng hơn là cầu quốc thái dân an, con cháu học hành, sự nghiệp hanh thông. Các bước tế lễ đều thực hiện cẩn trọng để giữ gìn sự linh thiêng, uy nghiêm của Đền Thánh giữa lòng phố biển Quy Nhơn”, ông Đạt cho biết thêm.

kiem-tra-lai-cac-vat-pham-de-chuan-bi-thuc-hien-nghi-lejpg.jpg
Kiểm tra lại các vật phẩm để chuẩn bị thực hiện nghi lễ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Mỗi tấm ấn được đóng trên giấy vàng mang dòng chữ thiêng, tượng trưng cho sự chứng giám của Đức Thánh Trần đối với những ước nguyện bình an, tốt đẹp của người dân. Vì thế, việc xin ấn không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là cách gửi gắm niềm tin, sự hướng thiện trong năm mới.

thuc-hien-nghi-le-cau-kinh-khai-anjpg.jpg
Thực hiện nghi lễ cầu kinh, khai ấn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nhiều người dân địa phương xem việc dâng hương và xin ấn đầu năm là nét đẹp văn hóa tâm linh. Bà Vũ Thị Như Ý (khu phố 20, phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Năm nay lần đầu tiên tôi đến Đền thờ Đức Thánh Trần dâng hương xin ấn. Cầm tấm ấn trên tay thấy lòng an yên hơn. Tôi xin ấn cầu quốc thái dân an, quê hương Gia Lai phát triển mạnh giàu, gia đình tôi bình an, mạnh khỏe trong năm mới”.

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tham gia nghi lễ với tâm thế vừa cầu may đầu năm, vừa tìm hiểu truyền thống. Lần đầu tiên đến xin ấn Đức Thánh Trần, em Lê Dương Bích Ngọc - học sinh lớp 12 Trường THPT Quốc học Quy Nhơn - cho biết: “Việc đến đền thờ xin ấn giúp em hiểu hơn về lịch sử, về công lao tiền nhân và cảm nhận rõ nét giá trị văn hóa quê hương. Em cầu nguyện cho đất nước, quê hương mạnh giàu, nhân dân an lạc, gia đình bình an, bản thân mình học hành hanh thông”.

dong-chi-vu-hoang-ha-nguyen-uy-vien-trung-uong-dang-nguyen-bi-thu-tinh-uy-binh-dinh-la-nguoi-dau-tien-thuc-hien-nghi-le-trinh-khai-anjpg.jpg
Đồng chí Vũ Hoàng Hà - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định là người đầu tiên thực hiện nghi lễ trình khai ấn. Ảnh: Ngọc Nhuận
pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-dong-anjpg.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đóng ấn. Ảnh: Ngọc Nhuận
pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tu-cong-hoang-dong-anjpg.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đóng ấn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong không gian trầm mặc, tiếng trống, tiếng chiêng khởi lên, cùng dòng người thành kính tạo nên bầu không khí vừa linh thiêng vừa gần gũi. Lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần vì thế không đơn thuần là hoạt động tín ngưỡng mà còn là dịp kết nối cộng đồng, nhắc nhở mỗi người về lòng yêu nước và hào khí Đông A.

Theo ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, năm 2026 là năm đầu tiên địa phương vận hành mô hình chính quyền hai cấp, song vẫn tiếp nối truyền thống tổ chức lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần như một hoạt động văn hóa trọng tâm đầu xuân.

“Thông qua hình ảnh Đức Thánh Trần, chúng tôi mong muốn hun đúc niềm tự hào dân tộc; đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương đến công chúng và du khách, đặc biệt năm nay tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2026” - ông Hoàng cho biết.

nhung-la-an-do-lanh-dao-phuong-quy-nhon-dong-va-thinh-xin-an-2.jpg
nhung-la-an-do-lanh-dao-phuong-quy-nhon-dong-va-thinh-xin-an-1.jpg
Những lá ấn do lãnh đạo phường Quy Nhơn đóng và thỉnh xin ấn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Việc duy trì lễ khai ấn, ban ấn tại Đền thờ Đức Thánh Trần góp phần làm phong phú đời sống văn hóa ngày Tết, đồng thời tạo điểm nhấn tâm linh cho đô thị biển. Trong nhịp sống hiện đại, những nghi lễ truyền thống như thế tiếp tục đóng vai trò giữ gìn bản sắc, giúp người dân tìm thấy sự cân bằng tinh thần và gắn kết với quá khứ.

Đầu xuân, dòng người về đền xin ấn không chỉ mang theo lời nguyện cầu bình an, may mắn, mà còn gửi gắm lòng biết ơn tiền nhân và niềm tin vào tương lai. Chính sự tiếp nối ấy làm nên sức sống bền bỉ cho một nét đẹp văn hóa tâm linh giữa lòng phố biển.

Lễ giỗ Đức Thánh Trần từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phường Quy Nhơn tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần

(GLO)-Sáng 11-10 (nhằm ngày 20-8 âm lịch), UBND phường Quy Nhơn tổ chức lễ tưởng niệm 725 năm (1300 - 2025) ngày húy kỵ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn) -người được nhân dân Việt Nam tôn xưng là Đức Thánh Trần.

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Tiến sĩ Lê Quang Lâm cùng câu chuyện tù và Jrai

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Hiểu về văn hóa Tây Nguyên bắt đầu từ những hiện vật dân tộc học, đó cũng là một trong những cách tiếp cận của TS. Lê Quang Lâm (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) khi nghiên cứu về văn hóa của người Jrai. Trong hàng nghìn hiện vật mà ông dày công sưu tầm, có bộ sưu tập tù và Jrai độc đáo.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.

Cắt cỏ dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên di tích tháp Đôi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Gia Lai chỉnh trang bảo tàng để đón khách Tết

Văn hóa

(GLO)- Nhằm chuẩn bị đón khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung tích cực chỉnh trang cảnh quan, làm mới không gian trưng bày, chăm sóc khuôn viên các di tích được giao quản lý, sẵn sàng đón khách tìm về với lịch sử, văn hóa trong những ngày đầu năm mới.

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Giọt nước - Mạch nguồn văn hóa Jrai

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Ở Tây Nguyên, những bước chân đầu ngày của người Jrai hướng về giọt nước của làng. Nguồn nước trong lành từ đó đã đi cùng các buôn làng qua bao mùa rẫy, bao thế hệ; đồng thời lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, tín ngưỡng và nếp sinh hoạt cộng đồng từ ngàn xưa.

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

Chùa Cây Thị nằm giữa không gian yên bình vùng quê. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chùa Cây Thị: “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống và trầm tích lịch sử

Văn hóa

(GLO)- Giữa khu phố Tân Trung (phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai), chùa Cây Thị (tên chữ là Thanh Minh tự) là một “chứng nhân” đặc biệt, nơi đạo pháp hòa quyện cùng lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, lưu giữ những ký ức bi hùng của một vùng đất qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước.

Bánh Tết trong gian bếp tuổi thơ

Bánh Tết trong gian bếp tuổi thơ

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Nay ở thành phố, mỗi lần đến Tết tôi ra siêu thị để mua bánh, mứt. Có đủ các loại, bình dân có, cao cấp có; miền Nam có, miền Bắc có, tùy chọn. Nhưng từ sâu thẳm, tôi vẫn luôn nhớ về một vùng quê của ấu thơ.

Ấn tượng chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Mang Yang.

Ấn tượng chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng tại Mang Yang

Văn hóa

(GLO)- Tối 25-1, tại Công viên Trần Phú (xã Mang Yang), Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THCS Mang Yang phối hợp với các Trường PTDTNT THCS Ia Grai, Chư Păh, Đăk Đoa, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, cồng chiêng chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

