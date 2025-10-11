Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường Quy Nhơn tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)-Sáng 11-10 (nhằm ngày 20-8 âm lịch), UBND phường Quy Nhơn tổ chức lễ tưởng niệm 725 năm (1300 - 2025) ngày húy kỵ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn) -người được nhân dân Việt Nam tôn xưng là Đức Thánh Trần.

Dự lễ có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Vũ Hoàng Hà - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định; Lê Hữu Lộc - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Trần Châu - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai; lãnh đạo phường Quy Nhơn, cùng các lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân địa phương.

dai-bieu-tham-du-le-gio-duc-thanh-tranjpg.jpg
Đại biểu tham dự lễ giỗ Đức Thánh Trần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong không khí trang nghiêm tại tiền điện Đền thánh Sơn Hà (Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, ở số 596/17 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn), các nghi thức thiết án, yết cáo, lễ tế Đức Thánh Trần, đọc diễn văn ôn lại thân thế và sự nghiệp của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, dâng hương tưởng niệm, cùng phần hội múa lân, múa lục cúng, biểu diễn trống hội đã diễn ra trang nghiêm.

doc-dien-van-on-lai-than-the-su-nghiep-tran-hung-daojpg.jpg
Đọc diễn văn ôn lại thân thế, sự nghiệp của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Ngọc Nhuận
dong-chi-ho-quoc-dung-dang-huong-duc-thanh-tranjpg.jpg
Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thành kính dâng hương tri ân công đức Đức Thánh Trần. Ảnh: Dũng Nhân

Trước đó, vào sáng 10 -10 (nhằm ngày 19-8 âm lịch) phường Quy Nhơn cũng đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Trần Hưng Đạo ở làng chài Hải Minh (khu phố 9, phường Quy Nhơn) và rước giác linh của Đức Thánh Trần về nhập điện tại đền thờ để tổ chức lễ giỗ.

le-ruoc-giac-linh-duc-thanh-tranjpg.jpg
Lễ rước giác linh Đức Thánh Trần diễn ra trước đó vào sáng 10-10 (tức 19-8 âm lịch). Ảnh: Dũng Nhân

Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo sinh ra tại làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), thuộc dòng dõi tôn thất triều Trần. Cuộc đời và sự nghiệp của Ngài gắn liền với cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm Nguyên-Mông giữ yên bờ cõi Đại Việt của quân dân triều Trần ở thế kỷ XIII.

mua-lan-khai-hoi-le-gio-duc-thanh-tranjpg.jpg
Múa lân khai hội lễ giỗ Đức Thánh Trần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Sinh thời, Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân, dạy tướng sĩ phải hòa thuận, trên dưới một lòng; đặc biệt, tư tưởng của Ngài về “khoan thư sức dân để làm kế rễ sâu, gốc bền, đó là thượng sách giữ nước” vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay.

Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo không chỉ là một nhà quân sự thiên tài, mà còn là nhà chính trị, nhà văn hóa lớn, có thể kể đến di bút của Ngài như: Hịch tướng sĩ, Binh thư yếu lược, Vạn Kiếp tông bí truyền thư…

Ngày 3-9-1300 (tức ngày 20-8 năm Canh Tý), Trần Hưng Đạo mất tại phủ Vạn Kiếp. Sau khi Ngài mất, vua Trần đã phong tặng “Thái sư thượng phụ Thượng quốc công nhân võ Hưng Đạo đại vương” (một vị đại vương nhân võ vẹn toàn, là bậc thầy của vua, người có công hàng đầu với đất nước).

dai-bieu-dang-huong-tai-le-giojpg.jpg
Đại biểu dâng hương tại lễ giỗ Đức Thánh Trần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nói về tài năng, đức độ của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, sử gia Ngô Thì Sỹ đã viết trong Đại Việt sử ký toàn thư: “Ngô Quyền phá quân Lưu Hoằng Thao, Trần Quốc Tuấn bắt được Ô Mã Nhi đều ở sông Bạch Đằng, là võ công to nhất nước ta, tiếng hào kiệt cùng núi sông hiểm trở nghìn đời vẫn còn…”.

thuc-hien-nghi-le-thiet-anjpg.jpg
Thiết án lễ giỗ Đức Thánh Trần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong tâm thức người dân Việt Nam, Trần Hưng Đạo đã hóa thánh - với danh xưng đầy niềm tôn kính Đức Thánh Trần. Tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt nói chung, cư dân Quy Nhơn nói riêng.

Tục lệ tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần vào ngày 20-8 âm lịch hằng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh đối với người dân Quy Nhơn, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc.

