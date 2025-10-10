Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Trang nghiêm Lễ rước giác linh Đức Thánh Trần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 10-10 (nhằm ngày 19-8 âm lịch) UBND phường Quy Nhơn tổ chức Lễ rước giác linh Đức Thánh Trần từ Tượng đài Trần Hưng Đạo (làng chài Hải Minh Ngoài, phường Quy Nhơn) về nhập điện tại Đền thánh Sơn Hà (Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo) ở số 596/17 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn.

Đây là một nghi lễ trong khuôn khổ Lễ tưởng niệm 725 năm (1300 - 2025) Ngày húy kỵ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (20-8 âm lịch) do UBND phường Quy Nhơn tổ chức từ ngày 9 đến 11-10 (tức ngày 18 đến 20-8 âm lịch).

Dự lễ có đồng chí Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai; cùng lãnh đạo phường Quy Nhơn, đông đảo người dân địa phương.

toan-canh-le-ruoc-giac-linh-duc-thanh-tranjpg.jpg
Toàn cảnh lễ rước giác linh Đức Thánh Trần. Ảnh: Dũng Nhân

Nghi thức rước giác linh Đức Thánh Trần - tức Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) diễn ra trang nghiêm, long trọng. Đoàn kiệu lọng, cờ hoa di chuyển từ Đền thánh Sơn Hà đến bến tàu khu nhà hàng Topeco, sau đó đi thuyền di chuyển sang làng chài Hải Minh Ngoài.

tien-hanh-nghi-thuc-ruoc-giac-linhjpg.jpg
Tiến hành nghi thức rước giác linh Đức Thánh Trần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trước tượng đài Trần Hưng Đạo, đoàn nghi lễ thành kính dâng hương, dâng hoa tri ân tiền nhân, tưởng nhớ công đức to lớn của Hưng Đạo đại vương, cùng quân dân triều Trần đánh đuổi giặc ngoại xâm Nguyên-Mông, giữ yên bờ cõi Đại Việt ở thế kỷ XIII.

nghi-thuc-tung-kinh-cau-quoc-thai-dan-anjpg.jpg
Cúng kinh cầu quốc thái dân an trong lễ rước giác linh Đức Thánh Trần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Sau phần tế lễ, yết cáo trước án tiền, linh vị Đức Thánh Trần được cung thỉnh lên kiệu án, đoàn nghi lễ rước về Đền thánh Sơn Hà theo nghi thức cổ truyền. Tiếp đến, tại Đền thánh Sơn Hà, các nghi lễ khai kinh, dâng hương cúng an vị giác linh Đức Thánh Trần nhập điện diễn ra nghiêm cẩn.

dai-bieu-dang-huong-ruoc-giac-linh-duc-thanh-tranjpg.jpg
Đồng chí Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Ủy (thứ hai từ phải sang) cùng lãnh đạo phường Quy Nhơn, dâng hương tri ân công đức Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đây là năm đầu tiên UBND phường Quy Nhơn chủ trì tổ chức Lễ giỗ Đức Thánh Trần sau khi sáp nhập, vận hành chính quyền 2 cấp. Sự kiện truyền thống này được UBND TP. Quy Nhơn (cũ) duy trì tổ chức theo lệ thường niên.

ruc-ro-sac-mau-trong-le-ruoc-giac-linh-duc-thanh-tranjpg.jpg
Rực rỡ sắc màu tại lễ rước giác linh Đức Thánh Trần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ giỗ nhằm tri ân công đức to lớn của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo - vị Anh hùng thời Trần “sinh vi tướng, tử vi thần” (sống làm tướng, chết hóa thần), được Nhân dân Việt Nam tôn kính thành bậc thánh - Đức Thánh Trần.

doan-ruoc-giac-linh-duc-thanh-tran-ve-lai-den-thojpg.jpg
Đoàn rước trở về lại đền thờ Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận
le-cung-an-vi-giac-linh-duc-thanh-tran-nhap-dien-tai-den-thojpg.jpg
Lễ cúng an vị giác linh Đức Thánh Trần nhập điện tại đền thờ. Ảnh: Ngọc Nhuận
dang-huong-cau-nguyen-huong-linh-anh-hung-liet-sijpg.jpg
Dâng hương cầu nguyện anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Qua đó, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt là các lễ hội truyền thống của cộng đồng dân cư; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tâm linh của các tầng lớp nhân dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần

Lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần

(BĐ) - Sáng 30.1 (mùng 2 Tết Ất Tỵ 2025), tại Đền thờ Đức Thánh Trần (596/17 đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn), Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TT TP Quy Nhơn và Tổ quản lý Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (Đền thờ Đức Thánh Trần) tổ chức Lễ khai ấn, ban ấn Đức Thánh Trần theo nghi thức truyền thống.

Có thể bạn quan tâm

Du khách tham quan không gian trưng bày bản sao ba pho tượng Đức Ông trưng bày tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

Độc đáo những pho tượng tại Bảo tàng Quang Trung

Văn hóa

(GLO)- Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) đang lưu giữ nhiều hiện vật quý gắn liền với phong trào nông dân Tây Sơn. Bên cạnh những binh khí, sắc phong, tư liệu Hán Nôm, đồ thờ tự…, còn có những pho tượng vừa mang giá trị nghệ thuật, vừa gợi mở nhiều câu chuyện lịch sử thú vị.

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Âm nhạc yêu nước: Làn sóng mới trong giới trẻ Việt

Văn hóa

(GLO)- Âm nhạc yêu nước đang nổi lên như một làn sóng mới trong giới trẻ với hàng loạt ca khúc mới ra mắt được đón nhận nồng nhiệt. Lời ca, tiếng hát ngày càng khẳng định sức mạnh trong việc khơi gợi cảm xúc, niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong giới trẻ nếu biết cách sáng tạo, đổi mới.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắt son niềm tin theo Đảng” sẽ diễn ra vào tối 4-10

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tối ngày 4-10, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sắt son niềm tin theo Đảng” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tôi mượn câu thơ “Ung dung thanh thản giữa mây trời” trong bài mở đầu tập “Vân không” để giới thiệu tập thơ mới của Ngô Thanh Vân. “Vân không” ghi dấu sự trở lại của nữ thi sĩ sau 8 năm chị không xuất bản cuốn sách nào về thơ.

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Văn hóa

(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.

Ngọt thơm hương vị bánh dân gian

Ngọt thơm hương vị bánh dân gian

Văn hóa

(GLO)- Nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025), ngày 19-9, tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi “Làm bánh dân gian”.

EXPO 2025: Phô diễn vẻ đẹp tâm hồn xứ sở

EXPO 2025: Phô diễn vẻ đẹp tâm hồn xứ sở

Văn hóa

(GLO)- Từ chỗ “xuất khẩu” thành công sắc màu thổ cẩm, tiếng cồng chiêng và võ cổ truyền, đoàn nghệ nhân và vận động viên Gia Lai tham gia Triển lãm Thế giới 2025 (EXPO 2025) tại Nhật Bản đã phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp của tâm hồn xứ sở.

null