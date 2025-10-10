Trang nghiêm Lễ rước giác linh Đức Thánh Trần

(GLO)- Sáng 10-10 (nhằm ngày 19-8 âm lịch) UBND phường Quy Nhơn tổ chức Lễ rước giác linh Đức Thánh Trần từ Tượng đài Trần Hưng Đạo (làng chài Hải Minh Ngoài, phường Quy Nhơn) về nhập điện tại Đền thánh Sơn Hà (Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo) ở số 596/17 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn.

Đây là một nghi lễ trong khuôn khổ Lễ tưởng niệm 725 năm (1300 - 2025) Ngày húy kỵ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (20-8 âm lịch) do UBND phường Quy Nhơn tổ chức từ ngày 9 đến 11-10 (tức ngày 18 đến 20-8 âm lịch).

Dự lễ có đồng chí Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai; cùng lãnh đạo phường Quy Nhơn, đông đảo người dân địa phương.

Toàn cảnh lễ rước giác linh Đức Thánh Trần. Ảnh: Dũng Nhân

Nghi thức rước giác linh Đức Thánh Trần - tức Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) diễn ra trang nghiêm, long trọng. Đoàn kiệu lọng, cờ hoa di chuyển từ Đền thánh Sơn Hà đến bến tàu khu nhà hàng Topeco, sau đó đi thuyền di chuyển sang làng chài Hải Minh Ngoài.

Tiến hành nghi thức rước giác linh Đức Thánh Trần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trước tượng đài Trần Hưng Đạo, đoàn nghi lễ thành kính dâng hương, dâng hoa tri ân tiền nhân, tưởng nhớ công đức to lớn của Hưng Đạo đại vương, cùng quân dân triều Trần đánh đuổi giặc ngoại xâm Nguyên-Mông, giữ yên bờ cõi Đại Việt ở thế kỷ XIII.

Cúng kinh cầu quốc thái dân an trong lễ rước giác linh Đức Thánh Trần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Sau phần tế lễ, yết cáo trước án tiền, linh vị Đức Thánh Trần được cung thỉnh lên kiệu án, đoàn nghi lễ rước về Đền thánh Sơn Hà theo nghi thức cổ truyền. Tiếp đến, tại Đền thánh Sơn Hà, các nghi lễ khai kinh, dâng hương cúng an vị giác linh Đức Thánh Trần nhập điện diễn ra nghiêm cẩn.

Đồng chí Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Ủy (thứ hai từ phải sang) cùng lãnh đạo phường Quy Nhơn, dâng hương tri ân công đức Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đây là năm đầu tiên UBND phường Quy Nhơn chủ trì tổ chức Lễ giỗ Đức Thánh Trần sau khi sáp nhập, vận hành chính quyền 2 cấp. Sự kiện truyền thống này được UBND TP. Quy Nhơn (cũ) duy trì tổ chức theo lệ thường niên.

Rực rỡ sắc màu tại lễ rước giác linh Đức Thánh Trần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ giỗ nhằm tri ân công đức to lớn của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo - vị Anh hùng thời Trần “sinh vi tướng, tử vi thần” (sống làm tướng, chết hóa thần), được Nhân dân Việt Nam tôn kính thành bậc thánh - Đức Thánh Trần.

Đoàn rước trở về lại đền thờ Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ cúng an vị giác linh Đức Thánh Trần nhập điện tại đền thờ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Dâng hương cầu nguyện anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Qua đó, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt là các lễ hội truyền thống của cộng đồng dân cư; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tâm linh của các tầng lớp nhân dân.