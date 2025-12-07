“Cồng chiêng cuối tuần” hoạt động trở lại sau gần một năm tạm dừng

(GLO)- Tối 6-12, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” đã trở lại phục vụ người dân và du khách tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sau gần một năm tạm dừng.

Đoàn nghệ nhân làng Pleiku Roh (phường Diên Hồng) mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như trình diễn cồng chiêng với các bài: Lời chào đoàn kết, Mừng chiến thắng, Mừng lúa mới; hòa tấu nhạc cụ truyền thống Buôn làng ấm no, Chiến thắng Chư Păh; hát dân ca Hái cà đắng, Ru em, Đi học; cùng phần trình diễn cà kheo ấn tượng.

Đội cồng chiêng làng Pleiku Roh biểu diễn phục vụ người dân và du khách trong chương trình "Cồng chiêng cuối tuần". Ảnh: Đinh Sơn

Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách, đồng thời nhận được 1,3 triệu đồng tiền ủng hộ dành cho nghệ nhân.

“Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” là hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai.

Chương trình sử dụng nguồn vốn Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Sau một thời gian tạm dừng, chương trình tiếp tục hoạt động trở lại nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách.

"Cồng chiêng cuối tuần" tạo điểm nhấn cho du lịch đêm tại phố núi Pleiku. Ảnh: Đinh Sơn

Hoạt động diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ vào các tối thứ 6, 7 hằng tuần tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, kéo dài đến hết tháng 12-2025.

Ngoài đội cồng chiêng làng Pleiku Roh, chương trình sẽ có sự tham gia của nghệ nhân các làng: Nghe Lớn (xã Kông Chro), Piơm (xã Đak Đoa), Kon Sơ Lăl (xã Ia Khươl) và Pyang (xã Kông Chro). Các nghệ nhân được hỗ trợ kinh phí tập luyện, trình diễn, đi lại, ăn uống, trang phục, trang sức và đạo cụ.