(GLO)- Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi tại làng Hòa Bình (xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số thị xã An Khê lần thứ I năm 2023 đã chính thức bế mạc vào tối 18-10.