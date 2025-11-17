Khai mạc triển lãm “Đất và người Gia Lai - Những sắc màu mới”

(GLO)- Sáng 17-11, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đất và người Gia Lai - Những sắc màu mới”.

Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam năm 2025, nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa của tỉnh.

Khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Đất và người Gia Lai - Những sắc màu mới” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết vào sáng 17-11. Ảnh: Minh Châu

Triển lãm giới thiệu hơn 200 tác phẩm nhiếp ảnh, được trưng bày theo 6 nội dung: hình ảnh Gia Lai sau hợp nhất; bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng hướng đến phát triển bền vững; bản sắc văn hóa - hồn cốt đại ngàn; an sinh xã hội và hạ tầng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; cảnh quan đẹp và định hướng phát triển du lịch - văn hóa.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai tìm hiểu sắc màu văn hóa các dân tộc tại triển lãm. Ảnh: Minh Châu

Thông qua những góc nhìn đa dạng, triển lãm góp phần quảng bá hình ảnh một Gia Lai giàu truyền thống văn hóa – lịch sử, phong cảnh hùng vĩ, con người thân thiện, đồng thời phản ánh diện mạo “những sắc màu mới” của vùng đất đang vươn mình hội nhập.

Sự kiện hướng đến thu hút du khách, nghệ sĩ nhiếp ảnh và nhà đầu tư, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa địa phương.

Hoạt động cũng nằm trong chương trình tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của người dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 tại tỉnh Gia Lai.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 25-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.