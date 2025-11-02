Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

“Ngày hội Di sản văn hóa” diễn ra từ ngày 21 đến 23-11 tại Pleiku

LAM NGUYÊN
(GLO)- Theo kế hoạch, chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa” năm 2025 sẽ diễn ra tại khuôn viên Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) từ ngày 21 đến 23-11 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Cụ thể là các hoạt động: trình diễn văn hóa, nghệ thuật dân gian (lân sư rồng, dân ca bài chòi, cồng chiêng, khèn, múa xòe, múa rối nước, đàn tính-hát then, làm pháo đất…); trình diễn bộ sưu tập áo dài di sản và trang phục dân tộc: Jrai, Bahnar, Thái, Tày, Nùng, Mông, Chăm, Hrê...

Cùng với đó là trình diễn và trải nghiệm nặn tò he, viết thư pháp, làm tranh Đông Hồ, múa rối nước, làm áo dài mini size…

8571cca001ec8db2d4fd.jpg
Học sinh học cách đan gùi với nghệ nhân Bahnar tại chương trình “Ngày hội Di sản văn hóa” năm 2024. Ảnh: Lam Nguyên

Tại đây, người dân và du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian sôi nổi như: đẩy gậy, giã gạo, đi cà kheo, ném còn, kéo co, đi cầu khỉ dây, nhảy bao bố, chơi ô ăn quan…

Về trải nghiệm ẩm thực truyền thống, các món: cơm lam, gà nướng, rượu cần (dân tộc Jrai, Bahnar); bánh cuốn, bánh ít, bún… (dân tộc Kinh); thắng cố, mèn mén, xôi ngũ sắc, heo quay Lạng Sơn, bánh lá (các dân tộc thiểu số phía Bắc) cùng những món ngon từ cá ngừ đại dương sẽ là điểm nhấn ấn tượng tại ngày hội.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ tái hiện gian hàng phục vụ trải nghiệm ẩm thực thời bao cấp (lạc rang, bia hơi); trưng bày một số công cụ, dụng cụ lao động sản xuất thời bao cấp…

cc45e29134ddb883e1cc.jpg
Gian hàng thời bao cấp sẽ được tái hiện tại “Ngày hội Di sản văn hóa”. Ảnh: Lam Nguyên

Chương trình được tổ chức nhằm góp phần tôn vinh giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh và các dân tộc trong cả nước nói chung; quảng bá về văn hóa-du lịch. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thế hệ trẻ sẽ thêm hiểu, thêm yêu để chung tay bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

