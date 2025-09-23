Chàng trai Jrai quảng bá ẩm thực truyền thống

(GLO)- Là chủ nhân kênh TikTok Sa AyunPa (Chú Sa), anh Kpă Sa (SN 1996, phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã tạo dấu ấn rất riêng thông qua những clip quảng bá ẩm thực truyền thống từ chính khu vườn nhà mình.

Từng theo học Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk nhưng rồi bỏ dở vì lý do sức khỏe, Kpă Sa trở về quê nhà phụ giúp cha mẹ việc đồng áng. Với sở thích làm vườn, năm 2018, anh lên ý tưởng cải tạo khu vườn của gia đình thành từng khu vực: bếp, trồng rau, trồng hoa, chăn nuôi, đồng thời tận dụng những vật dụng như ghè, chén, bát cổ để trang trí khu vườn theo phong cách hoài cổ.

Điểm nhấn trong khu vườn là gian bếp được bài trí theo đúng phong cách truyền thống của người Jrai. Đây cũng là nơi anh Sa thực hiện các clip với hàng nghìn lượt like.

Gian bếp được anh Kpă Sa bài trí theo phong cách truyền thống của người Jrai. Ảnh: Vũ Chi

Trong mỗi clip làm vườn của mình, anh thường chia sẻ châm ngôn sống của bản thân: “Bình yên là khi ta không cần nhiều, chỉ cần đủ - đủ sống, đủ thương và đủ lặng để lắng nghe chính mình”.

Cùng với sở thích làm vườn, anh Sa mang trong mình niềm đam mê ẩm thực truyền thống của dân tộc. Những món ăn đậm đà hương vị quê nhà như canh cà, hoa chuối nướng giã cùng cá khô và lá é, lá mì xào khổ qua… trở thành cảm hứng để anh bắt tay làm clip đăng tải trên mạng xã hội.

Các món ăn đều được anh chế biến bằng những nguyên liệu ngay tại vườn với sự chân thật, gần gũi và ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ dân tộc thiểu số.

Anh chia sẻ: “Mình nghĩ gì quay đó, đôi khi không cần kịch bản. Video không lời, chỉ có hình ảnh và âm nhạc nên có khả năng đánh thức tất cả mọi giác quan của mọi người. Mong muốn lớn nhất của mình là giới thiệu ẩm thực truyền thống của dân tộc đến với mọi người, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương trong từng món ăn”.

Khu vườn của gia đình anh Kpă Sa. Ảnh: Vũ Chi

Bà Kpă H’Đon (mẹ anh Sa) chia sẻ: “Xem những clip của con, tôi vui lắm. Tôi hiểu được con trai mình đang làm việc ý nghĩa là giới thiệu, quảng bá văn hóa ẩm thực đặc trưng của dân tộc mình đến với mọi người".

Nhiều người tìm đến khu vườn của gia đình anh Sa để check-in cũng như học hỏi kinh nghiệm. Không ngần ngại, Sa chia sẻ tất cả, với mong muốn góp phần giúp mọi người cải tạo không gian sống của gia đình từ vườn nhà.