Gia Lai: Hai em nhỏ góp tiền, gửi tặng người dân Cuba

DƯƠNG LINH
(GLO)-Thông qua Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, hai anh em Trịnh Hồng Vinh (10 tuổi) và Trịnh An Châu (6 tuổi, ở phường Hoài Nhơn Đông) đã ủng hộ 1,6 triệu đồng, được gom góp từ những tờ tiền mệnh giá 1.000 - 2.000 đồng gửi đến đất nước Cuba, kèm theo bức thư tay viết nắn nót...

Điều đáng trân trọng là số tiền này các em kiên trì để dành từ tháng 9 năm ngoái. Trong thư, Vinh hồn nhiên bày tỏ: “Con yêu đất nước Cuba” - lời lẽ hồn nhiên, chứa chan tình sẻ chia của những học sinh tiểu học nhưng đã biết cho đi từ sớm...

img-7768.jpg
Bức thư tay hồn nhiên, thể hiện tấm lòng đáng quý của Vinh. Ảnh: ĐVCC

Chị Hà Thị Ngọc Bích, Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông, chia sẻ: “Khi nghe hai bé ngỏ ý muốn đóng góp cho nhân dân Cuba, tôi rất ngạc nhiên và vô cùng hoan nghênh. Dù tuổi còn nhỏ nhưng tấm lòng của các em không hề nhỏ chút nào, trái lại, rất đáng quý. Có thể nói, đây là khoản ủng hộ đặc biệt nhất đến lúc này mà chúng tôi nhận được”.

img-7765.jpg
Đoàn phường Hoài Nhơn Đông tiếp nhận khoản đóng góp của 2 anh em Vinh - Châu.
﻿Ảnh: ĐVCC

Anh Trịnh Hồng An (SN 1985), phụ huynh của Vinh và Châu cho biết thêm, hai anh em vốn đã nhiều lần cùng cha mẹ làm thiện nguyện, hay nghe kể chuyện về những hoàn cảnh khó khăn nên sớm hiểu giá trị của việc cho đi. Năm ngoái, Vinh cũng từng góp 1,7 triệu đồng gửi tặng người dân miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ.

“Gia đình tôi thống nhất mỗi năm các con sẽ cố gắng làm một việc ý nghĩa, qua đó tự nhận thức ý nghĩa việc mình làm và nuôi dưỡng lòng nhân ái. Gần đây, tôi thường nói với các con về tình hữu nghị giữa Việt Nam-Cuba. Khi biết bên đó còn nhiều trẻ em thiếu thốn, tôi hỏi con có ý tưởng gì không. Vinh liền nghĩ ra việc tiết kiệm tiền để quyên góp”, anh An chia sẻ.

Hành động của Vinh và Châu là một trong những câu chuyện đẹp trong Chương trình vận động “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13/8-16/10/2025), hướng tới mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, vững bước xây dựng, bảo vệ đất nước.

Năm 2025 đánh dấu 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025). Trong bối cảnh Cuba vẫn đang chịu nhiều thử thách bởi hậu quả kéo dài của dịch COVID-19, thiên tai và chính sách bao vây cấm vận, sự chung tay từ những tấm lòng như Vinh và Châu càng thêm ý nghĩa.

