Gia Lai: Tiếp nhận hơn 177 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về ủng hộ nhân dân Cuba, từ ngày 13-8 đến 10 giờ 42 phút ngày 20-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận 521 lượt ủng hộ với tổng số tiền 177.483.113 đồng qua tài khoản ngân hàng và tiền mặt.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba, nhân kỷ dịp “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba” và kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960 - 2/12/2025).

Tỉnh Gia Lai hiện tiếp nhận ủng hộ nhân dân Cuba qua các kênh:

*Ủng hộ qua tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai

- Số tài khoản: 2077, tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Bình Định hoặc tài khoản: 7720772077, tại Ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Bình Định.

- Nội dung chuyển khoản: UHCUBA

*Ủng hộ bằng tiền mặt tại:

- Trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, số 374 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn (điện thoại: 0256.3821664) hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (cơ sở 2), số 22 đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku (điện thoại: 0269.3824256).

- Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Từ ngày 13-8 đến hết ngày 16-10.