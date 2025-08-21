Gia Lai: Tiếp nhận hơn 177 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba, nhân kỷ dịp “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba” và kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (2/12/1960 - 2/12/2025).
Tỉnh Gia Lai hiện tiếp nhận ủng hộ nhân dân Cuba qua các kênh:
*Ủng hộ qua tài khoản: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai
- Số tài khoản: 2077, tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Bình Định hoặc tài khoản: 7720772077, tại Ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Bình Định.
- Nội dung chuyển khoản: UHCUBA
*Ủng hộ bằng tiền mặt tại:
- Trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, số 374 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn (điện thoại: 0256.3821664) hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (cơ sở 2), số 22 đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku (điện thoại: 0269.3824256).
- Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Từ ngày 13-8 đến hết ngày 16-10.