Gia Lai hôm nay 17-8: Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Nhân dân Cuba đến hết ngày 16-10

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Nhân dân Cuba đến hết ngày 16-10; Xử phạt trên 3 tỷ đồng về hành vi đưa tàu cá vượt ra ngoài ranh giới vùng tự do đánh bắt; 150 golfer tranh tài tại Giải vô địch golf quốc gia 2025, cúp VinFast-Gia Lai...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:20

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận ủng hộ Nhân dân Cuba đến hết ngày 16-10

04:44

Đảng bộ xã Ia O và Ya Hội tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030

06:41

Xử phạt trên 3 tỷ đồng về hành vi đưa tàu cá vượt ra ngoài ranh giới vùng tự do đánh bắt

08:31

Khảo sát một số giống lúa, lạc và khu gia công, chế biến hạt giống

10:06

Hơn 40 học viên biểu diễn hòa tấu violin và đàn tranh chào mừng Quốc khánh 2-9

10:59

Bộ đội, thanh niên ra quân tình nguyện hè

11:57

150 golfer tranh tài tại Giải vô địch golf quốc gia 2025, cúp VinFast - Gia Lai

13:47

Công an phường Hoài Nhơn Bắc phát hiện 2 vụ mua bán thuốc lá lậu

14:39

Tạm giữ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy ở xã Biển Hồ

