Hướng tới mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân Cuba

(GLO)- Sáng 13-8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp tổ chức lễ phát động trực tiếp và trực tuyến cấp quốc gia Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba".

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Dự lễ phát động tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Lễ phát động cấp quốc gia được kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và livestreams trên Fanpage MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Quang cảnh Lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Trang

Đây là hoạt động ý nghĩa trong năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước (2/12/1960-2/12/2025).

Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba sẽ diễn ra trong 65 ngày, bắt đầu từ ngày 13-8 đến 16-10-2025, với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ Nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp nước bạn vượt qua khó khăn do đại dịch, thiên tai và cấm vận.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Đỗ Văn Chiến-Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định tình hữu nghị giữa Việt Nam-Cuba là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn toàn thể Nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, tích cực hưởng ứng chương trình, cùng chung tay góp sức lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Việt Nam-Cuba mãi mãi kề vai trong thử thách, chia sẻ giữa gian nan”.

Mỗi đóng góp là một nghĩa cử cao đẹp, gửi gắm tình cảm sâu nặng, tiếp thêm sức mạnh cho Nhân dân Cuba-người bạn thủy chung, son sắt của Nhân dân Việt Nam.