Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc với Mặt trận và các tổ chức thành viên

(GLO)- Chiều 29-12, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã tổ chức tiếp xúc với Mặt trận và các tổ chức thành viên sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH tỉnh Gia Lai; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh: Lý Tiết Hạnh, Siu Hương cùng các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc giải đáp cụ thể các kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV - kỳ họp cuối của nhiệm kỳ 2021-2026. Sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã tham gia thảo luận nghiêm túc, trách nhiệm tại các phiên thảo luận ở tổ và tại hội trường; trong đó có 21 lượt phát biểu tại hội trường, 1 lượt tranh luận và 62 lượt phát biểu tại tổ.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, cử tri là đại diện Mặt trận và các tổ chức thành viên đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; đồng thời, kiến nghị đến đoàn ĐBQH tỉnh những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri kiến nghị đến các ĐBQH tỉnh những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Trung Nghĩa

Cụ thể, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, công chức cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xem xét đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công việc chuyên môn và công tác cải cách hành chính ở cơ sở.

Các cấp chính quyền tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; có giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành các hồ thủy điện trong mùa mưa lũ.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc tăng cường quản lý thông tin trên không gian mạng; ngăn chặn thông tin xấu độc, thông tin xuyên tạc và các hành vi lừa đảo trên mạng, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp...

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã thông tin đến cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2021-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của tình hình thế giới và thiên tai, song với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực và thế giới. Đặc biệt, nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ. Nhiều dự án tồn đọng kéo dài đã được tập trung tháo gỡ, giải quyết.

Để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; trong đó chú trọng hoàn thiện thể chế, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng trực tiếp trao đổi, làm rõ cụ thể các kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai. Trong đó, đối với kiến nghị về phân cấp, phân quyền trong giải quyết công việc ở cấp xã, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương theo sát thực tiễn, kịp thời đánh giá, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh và các bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý.

Đối với việc ngăn chặn thông tin xấu độc, lừa đảo trên không gian mạng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, yêu cầu đặt ra là cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh.

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc sẽ được đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tiếp thu, tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã gửi lời cảm ơn cử tri tỉnh Gia Lai đã luôn đồng hành, ủng hộ và đóng góp quan trọng vào hoạt động hiệu quả của đoàn ĐBQH tỉnh trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.