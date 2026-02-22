Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, nắm bắt tình hình tại một số doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC LUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 22-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh đầu năm tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Bình Định, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai.

Đến thăm Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao nỗ lực vượt khó của tập thể lãnh đạo, người lao động nhà máy trong việc duy trì sản xuất ngay trong những ngày đầu năm mới.

Trong điều kiện chịu nhiều ảnh hưởng sau các đợt thiên tai cuối năm 2025 nhưng trong 2 tháng đầu năm 2026, sản lượng của nhà máy vẫn tăng trên 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-tham-va-kiem-tra-tinh-hinh-san-xuat-kinh-doanh-tai-chi-nhanh-cong-ty-co-phan-sua-viet-nam-nha-may-sua-binh-dinh.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Bình Định. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế mong nhà máy phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục cải tiến công nghệ, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm; đồng thời, đảm bảo đời sống cho công nhân lao động. Tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Thăm Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế bày tỏ vui mừng trước những kết quả doanh nghiệp đạt được trong năm qua.

Đặc biệt, đơn vị đã có bước tiến quan trọng trong lộ trình đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng và thiết bị khai thác với việc đưa vào hoạt động 2 cần trục quay đa năng thế hệ mới, có sức nâng và tầm với cao nhất Việt Nam, đáp ứng hiệu quả yêu cầu khai thác đa dạng các loại hàng hóa.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-tham-khu-vuc-cau-cang-quy-nhon.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra tại khu vực cầu cảng Quy Nhơn. Ảnh: Nhật Trường

Trong bối cảnh nhu cầu vận tải biển và dịch vụ logistics ngày càng tăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Cảng Quy Nhơn tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn và tăng cường năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Đồng thời, khẳng định vai trò đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia; từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh trong năm nay.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-chuc-tet-tang-qua-cong-ty-co-phan-cang-quy-nhon.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Ảnh: Nhật Trường

Đến thăm Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Không chỉ hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thuộc tốp đầu các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước cao nhất tỉnh với trên 650 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai còn khẳng định vị thế của doanh nghiệp chủ lực, giữ vai trò dẫn dắt thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-huu-que-tham-hoi-chuc-tet-cong-ty-tnhh-mtv-petrolimex-gia-lai.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 5 từ phải sang) tặng quà cho Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế mong muốn Công ty tiếp tục phát huy hiệu quả kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và đảm bảo tốt an ninh năng lượng. Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để Petrolimex Gia Lai phát triển bền vững.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thời sự

(GLO)- Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2026).

Người dân ghi lại khoảnh khắc ngày xuân, check-in tại khuôn viên Tổ đình Sơn Long (phường Quy Nhơn Đông) trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: H.V

Người dân Gia Lai nô nức du xuân

Thời sự

(GLO)- Hòa trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, người dân khắp tỉnh Gia Lai náo nức du xuân. Từ đô thị đến miền quê, không khí rất nhộn nhịp, ai nấy đều tranh thủ gặp gỡ, sum vầy và tận hưởng trọn vẹn niềm vui đầu xuân trong niềm hân hoan, kỳ vọng một năm mới an lành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm bệnh nhân và chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm bệnh nhân và chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ

Thời sự

(GLO)- Sáng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm các bệnh nhân, chúc Tết người nhà bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân

Thời sự

(GLO)- Trên nền đất từng ngổn ngang sau bão lũ, các khu tái định cư dần hình thành, những mái nhà mới được dựng lên bằng sự quan tâm và sẻ chia. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là Tết của niềm tin trở lại, của những khởi đầu mới.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Sư đoàn 2

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Sư đoàn 2

Thời sự

(GLO)- Sáng 13-2, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn phường An Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh và tặng quà Tết cho công nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh và tặng quà Tết cho công nhân

Thời sự

(GLO)- Trong không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, ngày 12-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh thuộc 2 phường Diên Hồng và Hội Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

Thời sự

(GLO)- Ngày 12-2, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

null