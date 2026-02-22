Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, nắm bắt tình hình tại một số doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 22-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh đầu năm tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Bình Định, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai.

Đến thăm Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Bình Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao nỗ lực vượt khó của tập thể lãnh đạo, người lao động nhà máy trong việc duy trì sản xuất ngay trong những ngày đầu năm mới.

Trong điều kiện chịu nhiều ảnh hưởng sau các đợt thiên tai cuối năm 2025 nhưng trong 2 tháng đầu năm 2026, sản lượng của nhà máy vẫn tăng trên 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Nhà máy sữa Bình Định. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế mong nhà máy phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục cải tiến công nghệ, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm; đồng thời, đảm bảo đời sống cho công nhân lao động. Tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Thăm Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế bày tỏ vui mừng trước những kết quả doanh nghiệp đạt được trong năm qua.

Đặc biệt, đơn vị đã có bước tiến quan trọng trong lộ trình đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng và thiết bị khai thác với việc đưa vào hoạt động 2 cần trục quay đa năng thế hệ mới, có sức nâng và tầm với cao nhất Việt Nam, đáp ứng hiệu quả yêu cầu khai thác đa dạng các loại hàng hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra tại khu vực cầu cảng Quy Nhơn. Ảnh: Nhật Trường

Trong bối cảnh nhu cầu vận tải biển và dịch vụ logistics ngày càng tăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Cảng Quy Nhơn tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn và tăng cường năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Đồng thời, khẳng định vai trò đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia; từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh trong năm nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Ảnh: Nhật Trường

Đến thăm Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế ghi nhận những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Không chỉ hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thuộc tốp đầu các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước cao nhất tỉnh với trên 650 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai còn khẳng định vị thế của doanh nghiệp chủ lực, giữ vai trò dẫn dắt thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 5 từ phải sang) tặng quà cho Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai. Ảnh: Nhật Trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế mong muốn Công ty tiếp tục phát huy hiệu quả kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và đảm bảo tốt an ninh năng lượng. Lãnh đạo tỉnh cam kết luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để Petrolimex Gia Lai phát triển bền vững.