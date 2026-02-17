Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

(GLO)- Tối 16-2 (nhằm 29 Tết), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, chúc Tết và động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và công nhân môi trường làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đến chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện: Đa khoa Gia Lai, Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, Quân y 211 và Hùng Vương Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 2 từ phải sang) chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Phi Long

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp thầm lặng của đội ngũ thầy thuốc, điều dưỡng, kỹ thuật viên và toàn thể người lao động trong ngành y tế.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh, dù trong điều kiện áp lực công việc lớn, đặc biệt vào dịp lễ, Tết khi số lượng bệnh nhân tăng mạnh, các đơn vị vẫn duy trì nghiêm chế độ thường trực, bảo đảm hoạt động cấp cứu, điều trị thông suốt, kịp thời chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

﻿ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa phải) thăm hỏi đội ngũ y, bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: P.L

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế cùng gia đình.

Đồng chí mong muốn các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 3 từ phải sang) chúc Tết tại Bệnh viện Quân y 211. Ảnh: P.L

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, vật tư, trang thiết bị; thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong hoạt động chuyên môn; chủ động các phương án phòng - chống dịch bệnh và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Qua đó, góp phần để người dân đón xuân mới trong không khí vui tươi, an toàn và lành mạnh.

Đến thăm, động viên cán bộ, công nhân môi trường thuộc Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đang làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế biểu dương và bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực thầm lặng của lực lượng làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường, góp phần giữ gìn diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp để nhân dân vui xuân đón Tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tặng quà công nhân môi trường làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa. Ảnh: Bá Bính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời khắc mọi gia đình đang quây quần, sum họp đón năm mới, lực lượng công nhân môi trường vẫn miệt mài làm nhiệm vụ, bảo đảm các tuyến đường, các khu phố luôn sạch sẽ, thông thoáng, an toàn.

Đồng thời, đồng chí mong muốn tập thể cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 12 từ trái sang) tặng quà, động viên tập thể cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai. Ảnh: Bá Bính

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, công nhân cùng gia đình. Lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai cũng đã tặng các phần quà cho công nhân.