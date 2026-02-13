Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà Tết tại Công ty CP Môi trường Bình Định

(GLO)- Chiều 13-2, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty CP Môi trường Bình Định.

Đây là đơn vị có lực lượng làm việc xuyên Tết nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân và phục vụ các hoạt động vui xuân.

Theo đó, Công ty CP Môi trường Bình Định thực hiện các nhiệm vụ chính như: quét, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; xử lý chất thải bột đá; quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, xử lý nước thải đô thị; cứu hộ, đảm bảo an toàn tắm biển; quản lý khu neo đậu tàu thuyền; quản lý nghĩa trang; cung cấp các dịch vụ vệ sinh công nghiệp, văn phòng và công trình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà Tết cho công nhân Công ty CP Môi trường Bình Định. Ảnh: XĐ

Hiện nay, tổng số cán bộ, công nhân viên của Công ty là 690 người. Năm 2025, tổng doanh thu của Công ty đạt gần 170 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Trong dịp Tết Nguyên đán, lượng rác thải sinh hoạt tăng mạnh, đặc biệt vào những ngày cao điểm trước, trong và sau Tết. Để bảo đảm công tác thu gom kịp thời, không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác thải, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch và huy động tối đa nguồn lực tham gia thu gom, vận chuyển rác.

Đồng thời, bố trí thêm lực lượng quét dọn lòng, lề đường và vỉa hè trên các tuyến phố chính, góp phần giữ gìn cảnh quan đô thị sạch đẹp trong suốt những ngày Tết.

Tại buổi thăm và chúc Tết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Công ty đạt được trong năm 2025.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của đơn vị trong việc xây dựng và triển khai các phương án phục vụ Tết, góp phần bảo đảm để người dân đón xuân an toàn, vui tươi, không bị gián đoạn các dịch vụ thiết yếu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 6 từ trái sang) tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định. Ảnh: XĐ

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với lực lượng phải làm việc xuyên Tết để duy trì hoạt động thu gom, xử lý rác thải.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần giữ gìn đời sống sinh hoạt ổn định cho nhân dân và bảo đảm mỹ quan đô thị trong những ngày đầu xuân.