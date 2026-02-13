Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà Tết tại các địa phương

(GLO)- Chiều 12-2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo tại xã Vĩnh Quang và Bình Hiệp.

Tại xã Vĩnh Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận sự nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế của người dân. Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế. Thông qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết. Năm nay, tỉnh dành hơn 81 tỷ đồng cùng các nguồn lực xã hội để chăm lo Tết cho người nghèo.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao 100 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Vĩnh Quang, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà Tết cho người nghèo ở xã Vĩnh Quang. Ảnh: XĐ

Đến thăm và tặng quà tại xã Bình Hiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống người dân; triển khai kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội tham gia chăm lo Tết cho người dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 9 từ phải sang) tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Bình Hiệp. Ảnh: XĐ

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Định đã trao 100 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo tại xã Bình Hiệp, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.