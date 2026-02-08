Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà người có công và hộ nghèo, cận nghèo

(GLO)- Ngày 8-2, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Thăm và tặng quà Tết cho 20 gia đình chính sách, người có công với nước tiêu biểu các xã: An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã bày tỏ sự tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 5 từ phải sang) tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo xã An Lương. Ảnh: Bình Dương

Đồng chí mong muốn, các thương - bệnh binh, gia đình có công với nước tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tập trung phát triển kinh tế, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; tham gia đóng góp ý kiến, công sức để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài đã trao tặng 500 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 500 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Bắc và Phù Mỹ Đông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà Tết cho người nghèo xã Phù Mỹ. Ảnh: Bình Dương

Trao đổi với người dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong bối cảnh còn khó khăn, tỉnh vẫn ưu tiên dành nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ sinh kế để giảm nghèo bền vững. Nổi bật, tỉnh đã hoàn thành chương trình hỗ trợ, xây dựng lại nhà ở cho các hộ có nhà ở hư hỏng, sập đổ sau 2 đợt bão lũ cuối năm 2025.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tỉnh đã bố trí ngân sách hơn 80,5 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, trong đó, mỗi hộ nghèo được nhận 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng và hộ cận nghèo là 500 nghìn đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng vận động, huy động thêm nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm để trao tặng thêm các phần quà, giúp bà con đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao việc đồng hành với tỉnh trong các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm nói chung.

Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Bính Ngọ, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, an khang, đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và kinh tế, đời sống gia đình năm mới tốt hơn năm cũ.