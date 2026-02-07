Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh thăm, chúc Tết tại xã Canh Liên

(GLO)- Sáng 6-2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, chúc Tết Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Canh Liên.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà xã Canh Liên đạt được trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng.

Đồng thời, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và trách nhiệm của tập thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Canh Liên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và trách nhiệm của tập thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Canh Liên. Ảnh: Thảo Khuy

Đồng chí Lý Tiết Hạnh đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được học tập đầy đủ. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Đồng chí Lý Tiết Hạnh (thứ 5 từ trái sang) tặng quà Tết cho Đảng ủy, chính quyền xã Canh Liên. Ảnh: Thảo Khuy

Đồng chí Lý Tiết Hạnh chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Canh Liên đón năm mới vui tươi, an lành; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm mới.

Đồng chí Lý Tiết Hạnh ân cần lắng nghe chia sẻ của gia đình thương binh Đinh Thị Hoar. Ảnh: Thảo Khuy

Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Canh Liên gồm các ông, bà: Đinh Văn Vươn, Đinh Văn Cu, Đinh Văn Bình, Đinh Văn Lít và Đinh Thị Hoar.