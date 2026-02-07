Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh thăm, chúc Tết tại xã Canh Liên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 6-2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, chúc Tết Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Canh Liên.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà xã Canh Liên đạt được trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng.

Đồng thời, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và trách nhiệm của tập thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Canh Liên trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

pho-truong-doan-dbqh-tham-chuc-tet-xa-canh-lien.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và trách nhiệm của tập thể Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Canh Liên. Ảnh: Thảo Khuy

Đồng chí Lý Tiết Hạnh đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được học tập đầy đủ. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

pho-truong-doan-dbqh-tham-chuc-tet-xa-canh-lien-2-7712.jpg
Đồng chí Lý Tiết Hạnh (thứ 5 từ trái sang) tặng quà Tết cho Đảng ủy, chính quyền xã Canh Liên. Ảnh: Thảo Khuy

Đồng chí Lý Tiết Hạnh chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Canh Liên đón năm mới vui tươi, an lành; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm mới.

pho-truong-doan-dbqh-tham-chuc-tet-xa-canh-lien-3.jpg
Đồng chí Lý Tiết Hạnh ân cần lắng nghe chia sẻ của gia đình thương binh Đinh Thị Hoar. Ảnh: Thảo Khuy

Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Canh Liên gồm các ông, bà: Đinh Văn Vươn, Đinh Văn Cu, Đinh Văn Bình, Đinh Văn Lít và Đinh Thị Hoar.

pho-truong-doan-dbqh-tham-chuc-tet-xa-canh-lien-5.jpg
Đồng chí Lý Tiết Hạnh tặng quà mừng năm mới cho thương binh Đinh Văn Lít. Ảnh: Thảo Khuy
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-2, đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết tại Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (phường Thống Nhất) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Thời sự

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2/2026.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương thăm, chúc Tết Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng Người có công Gia Lai

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương thăm, chúc Tết Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Chiều 3-2, đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công Gia Lai và các cụ đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm, làm việc tại các đơn vị y tế ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, làm việc tại các đơn vị y tế ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-2, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

null