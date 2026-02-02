Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng quà Tết tại 2 xã Canh Liên và Vân Canh

BẢO LONG
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 2-2, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Canh Liên và Vân Canh, tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người yếu thế và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh đã bố trí nguồn ngân sách và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo Tết cho người dân, bảo đảm mọi hộ gia đình nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách đều có quà Tết.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

z7492967758840-9ee7780a300a773b7d4f763aca489f61.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bìa phải) trao quà Tết cho người dân xã Canh Liên. Ảnh: Trung Nghĩa

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc Tết an vui, đầm ấm đến toàn thể cán bộ và nhân dân 2 xã; đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

pho-chu-tich-hdnd-tinh-huynh-thuy-van-trao-qua-tet-cho-cac-ho-ngheo-ho-can-ngheo-va-gia-dinh-chinh-sach-o-xa-van-canh.jpg
Người dân xã Vân Canh nhận quà Tết của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã trao tổng cộng 160 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách ở 2 xã Canh Liên và Vân Canh.

Quà tặng do Công ty Becamex Bình Định hỗ trợ 60 suất, trị giá 60 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động từ các nhà hảo tâm 100 suất, trị giá 60 triệu đồng.

