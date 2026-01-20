Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, chiều 20-1, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 2 phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình; đồng thời chia sẻ, động viên người dân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đại diện Công ty cổ phần Becamex Bình Định tặng quà cho người dân tại phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Xuân Định

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, các đối tượng yếu thế, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Dịp này, Công ty cổ phần Becamex Bình Định phối hợp với đoàn công tác đã trao tặng 60 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.