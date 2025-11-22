Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, tặng quà người dân vùng lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LỆ XUÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 22-11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, trao quà hỗ trợ người dân trên địa bàn các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Tây.

Tham gia tặng quà cho người dân vùng lũ còn có Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Quy Nhơn và các đơn vị tài trợ: BIDV-Chi nhánh Bình Định, Vietcombank-Chi nhánh Gia Lai, Công ty xăng dầu Phương Linh và Hệ thống nhà thuốc Mát Tay.

dong-chi-huynh-thuy-van-tinh-uy-vien-pho-chu-tich-hdnd-tinh-tang-qua-cho-cac-em-hoc-sinh-phuong-quy-nhon-bac.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng quà cho các em học sinh phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Minh Hoàng

Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ với những khó khăn mà người dân phải đối mặt trong những ngày mưa lũ vừa qua.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đơn vị tài trợ đã trao gần 200 suất quà với tổng số tiền gần 200 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ gây ra trên địa bàn các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Tây.

lanh-dao-tinh-cung-cac-don-vi-tai-tro-tang-qua-cho-nguoi-dan-hoc-sinh-tai-phuong-quy-nhon-tay.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng các đơn vị tài trợ tặng quà cho người dân, học sinh tại phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Minh Hoàng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát mức độ thiệt hại, kịp thời hỗ trợ những hộ khó khăn; đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp phòng-chống thiên tai trong thời gian tới, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thời sự

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

Thời sự

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Thời sự

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

Nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 19-11 về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

Gia Lai: Bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt

Gia Lai: Bằng mọi biện pháp cơ động đến ngay các địa bàn ngập lụt, chia cắt

Thời sự

(GLO)- Tại Công điện số 18/CĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách nhằm ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh.

null