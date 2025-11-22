Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, tặng quà người dân vùng lũ

(GLO)- Chiều 22-11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, trao quà hỗ trợ người dân trên địa bàn các phường Quy Nhơn Bắc , Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Tây.

Tham gia tặng quà cho người dân vùng lũ còn có Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Quy Nhơn và các đơn vị tài trợ: BIDV-Chi nhánh Bình Định, Vietcombank-Chi nhánh Gia Lai, Công ty xăng dầu Phương Linh và Hệ thống nhà thuốc Mát Tay.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng quà cho các em học sinh phường Quy Nhơn Bắc. Ảnh: Minh Hoàng

Tại các điểm đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ với những khó khăn mà người dân phải đối mặt trong những ngày mưa lũ vừa qua.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đơn vị tài trợ đã trao gần 200 suất quà với tổng số tiền gần 200 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ gây ra trên địa bàn các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Tây.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng các đơn vị tài trợ tặng quà cho người dân, học sinh tại phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Minh Hoàng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát mức độ thiệt hại, kịp thời hỗ trợ những hộ khó khăn; đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp phòng-chống thiên tai trong thời gian tới, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.