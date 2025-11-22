Gia Lai không còn hộ dân có nhà cửa bị ngập do mưa lũ

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cung cấp vào chiều 22-11, toàn tỉnh không còn hộ dân nào có nhà cửa bị ngập sau đợt lũ. 

Trong những ngày qua, người dân và chính quyền địa phương đã tổ chức dọn vệ sinh, khắc phục tình trạng ngập trong nhà. Hiện nay, chỉ còn một số đoạn đường liên thôn ở vùng trũng, sâu của xã Ngô Mây bị ngập cục bộ và tạm thời chia cắt; các địa phương đang tiếp tục kiểm tra và cập nhật tình hình thiệt hại.

20251119-143717.jpg
Sáng 20-11, nhiều khu dân cư tại tổ dân phố Trung Tín 1, xã Tuy Phước bị ngập sâu. Ảnh: An Nhiên

Mưa lũ những ngày qua làm 3 người chết và 2 người bị thương.

Theo số liệu của Sở Xây dựng cung cấp, sơ bộ qua đợt lũ vừa qua có 500 cầu nhỏ, ngầm tràn, cống thoát nước, 170 tuyến giao thông, 353 công trình kiến thiết đô thị bị thiệt hại, hư hỏng... Thiệt hại ước tính sau đợt lũ này trên 1.000 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về lương thực, kinh phí để xây dựng lại nhà ở... nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

nuoc-rut.jpg
Đến chiều 22-11, toàn tỉnh không còn hộ có nhà cửa bị ngập. Ảnh: An Nhiên

Để kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, đồng thời phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2025, tỉnh kiến nghị Chính phủ quan tâm xem xét, hỗ trợ hóa chất để xử lý môi trường gồm 2.000 kg Chloramin B dạng bột và 100.000 viên Aquatabs. Sớm xem xét, ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại như: giãn, hoãn và giảm một số loại thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp; có cơ chế ưu đãi tín dụng, khoanh nợ, giãn nợ, hỗ trợ lãi suất vay vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh và chính sách hỗ trợ bảo hiểm thiệt hại về tài sản, máy móc, hàng hóa...

