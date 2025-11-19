10.426 hộ dân có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt

(GLO)- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, trong đó có 10.426 hộ dân có nhà bị ngập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Đến chiều tối 19-11, toàn tỉnh ghi nhận 10.426 hộ dân với 42.597 nhân khẩu có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt. Bên cạnh đó, mưa lũ làm một số tuyến đường bị ngập cục bộ, phát sinh điểm sạt lở, làm hư hỏng hạ tầng giao thông và công trình dân sinh. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục tạm thời, duy trì trực 24/24 và tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBND và văn bản 6650/UBND-NNMT ngày 18-11 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kích hoạt phương án lũ cấp độ 3.1 trên Hệ thống thông tin Phòng, chống thiên tai cho 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các địa phương triển khai sơ tán dân, huy động lực lượng, phương tiện và cập nhật thông tin kịp thời.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, lực lượng công an đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở di dời 1.260 hộ với 3.055 lượt người đến nơi an toàn, tổ chức cứu hộ 184 người tại các khu vực ngập sâu và rà soát hơn 275 điểm xung yếu để chủ động lập rào chắn, cảnh báo cho người dân.

Khu dân cư ở tổ dân phố Trung Tín 1, xã Tuy Phước ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: An Nhiên

Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hỗ trợ sơ tán 1.203 hộ với 3.649 nhân khẩu, trong đó có 345 hộ được sơ tán tập trung và 858 hộ sơ tán xen ghép. Các địa phương đã hoàn thành việc di dời tại những khu vực nguy hiểm gồm xã Xuân An (1 hộ/2 nhân khẩu), xã Vĩnh Thịnh (26 hộ/117 nhân khẩu), xã Vân Canh (30 hộ/124 nhân khẩu tại làng Kà Te và 24 hộ/90 nhân khẩu tại làng Hà Lũy), xã Cát Tiến (7 hộ/15 nhân khẩu), xã Tuy Phước (28 hộ/86 nhân khẩu tại xóm 1, thôn Vân Hội 2) và xã Tuy Phước Đông (1.087 hộ/3.435 nhân khẩu).

Nhiều tuyến đường ngập sâu hơn 1m trong nước lũ, gây chia cắt giao thông. Ảnh: An Nhiên

Từ chiều 18-11 đến chiều 19-11 nhiều khu vực trong tỉnh có mưa to đến rất to, cá biệt ở Canh Hòa (xã Vân Canh) mưa từ 19 giờ ngày 18-11 đến 16 giờ ngày 19-11 là 500mm, hồ Quang Hiển (xã Vân Canh) mưa 455mm.

Từ nay (19-11) đến chiều 21-11 khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Trong 24 giờ tới, tình trạng ngập lụt trên diện rộng tiếp tục xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng, ngập lụt cục bộ các buôn, làng, thôn, tổ và khu dân cư, ngập úng tại các khu đô thị độ sâu ngập phổ biến từ 0,2-0,8m tại các xã/phường: An Khê, An Bình, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc. Độ sâu ngập phổ biến từ 0,5 - 2,5m tại các xã/phường: Ya Hội, Đắk Pơ, Chư Krey, Ya Ma, Chơ Long, Kon Chro, Pờ Tó, Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh; cá biệt có những nơi ngập sâu từ 2,5 - 4m.

Nước ngập sâu, một số hộ chăn nuôi đưa gia súc đến khu đất cao tránh lũ. Ảnh: An Nhiên﻿

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tiếp tục theo dõi sát tình hình, chỉ đạo ứng phó kịp thời và cập nhật thông tin đến các cơ quan báo chí và người dân trong thời gian tới.