Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai huy động 1.283 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó với lũ lụt

(GLO)- Chiều 19-11, Đại tá Lê Thanh Tùng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai-cho biết: Đơn vị đã huy động 1.283 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai các hoạt động ứng phó với mưa lũ.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 1.283 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 tàu, xuồng, 3 xe thiết giáp, 30 ô tô các loại tham gia ứng cứu tại các địa điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên việc di dời người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt, có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn về tính mạng, điều tiết giao thông trên các tuyến đường trọng yếu.

Công tác ứng cứu tập trung vào di dời người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: ĐVCC

Tính đến 15 giờ ngày 19-11, lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương di dời được 2.463 hộ/6.704 nhân khẩu; cứu hộ khẩn cấp 142 trường hợp nguy cấp; điều tiết giao thông tại 98 điểm ngập lụt, sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Thanh Tùng cho biết thêm: Trước đó, ngày 18-11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo ứng trực 100% quân số của tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đêm 18-11, khi nước sông Kôn và sông Hà Thanh dâng cao, đơn vị đã cử 3 tổ công tác cùng phương tiện tổ chức di dời người dân ở phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông và khu vực Tuy Phước.

Cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai ứng cứu người dân ra khỏi khu vực ngập lụt tại thôn Quý Đức, xã Ia Pa. Ảnh: ĐVCC

Sáng 19-11, trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và hiệp đồng với các đơn vị trực thuộc Quân khu đóng quân trên địa bàn để cứu hộ, cứu nạn, trọng tâm là di dời người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt, sạt lở đất với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, mực nước các sông, suối và nguy cơ sạt lở ở các khu vực xung yếu. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị cứu hộ ứng trực tại các khu vực bị ngập lụt, sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.