Gia Lai trao 4 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Chiều 31-10, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao số tiền 4 tỷ đồng do cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Gia Lai gửi tới đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ: Số tiền này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, mà còn là hành động cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các địa phương trong cả nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(GLO)- Sáng 27-10, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai đã trao 100 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa bão, lũ lụt vừa qua.
(GLO)- Chiều 30-10, tại Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn có buổi làm việc với đoàn công tác do ông Nghiêm Minh Tiến-Chủ tịch Hiệp hội sắn Việt Nam làm trưởng đoàn.
(GLO)- Nhiều ngày mưa lớn liên tiếp đã khiến một số khu vực ở tỉnh Gia Lai bị sạt lở, ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai phương án di dời dân, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn khu vực nguy cơ cao.
(GLO)- Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 30-10 về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026, đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài.
(GLO)- Sáng 30-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026. Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.
(GLO)- Chiều 29-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, các lực lượng chức năng và ngư dân vẫn đang tích cực tìm kiếm một thuyền viên bị mất tích trên vùng biển Trường Sa.
(GLO)- Tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, bà Siu Hương-Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị sớm ban hành khung vị trí việc làm, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng cán bộ, công chức để cấp xã vận hành hiệu quả.
(GLO)- Sáng 29-10, ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế xã phối hợp với lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun (thuộc làng Kual) để khai thác cây gỗ lạ.
(GLO)- Chiều 28-10, tại trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.
(GLO)- Theo số liệu thống kê trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong tháng 10-2025, tỉnh Gia Lai xếp vị trí thứ 8/34 tỉnh, thành phố về bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công.
(GLO)- Chiều 27-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác TP Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) do Thị trưởng Naohide Hayakawa dẫn đầu.
(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sạt lở, ngập lụt và bão sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, các địa phương ven biển, hạ lưu sông Kôn của tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
(GLO)- Tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025, không gian trưng bày của tỉnh Gia Lai được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, giới thiệu đến đông đảo người dân, du khách, doanh nghiệp tại Thủ đô những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng văn hóa và thế mạnh du lịch của vùng đất đại ngàn-biển xanh hội tụ.
(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.