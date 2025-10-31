Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai trao 4 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN HÂN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 31-10, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao số tiền 4 tỷ đồng do cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Gia Lai gửi tới đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ: Số tiền này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, mà còn là hành động cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

anh-pbt-tinh-uy-nguyen-ngoc-luong-trao-bang-tuong-trung-so-tien-4-ty-dong-ung-ho-bao-lut.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương (thứ 2 từ trái sang) trao bảng tượng trưng số tiền 4 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: ĐVCC

Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các địa phương trong cả nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi

Thời sự

(GLO)- Nhiều ngày mưa lớn liên tiếp đã khiến một số khu vực ở tỉnh Gia Lai bị sạt lở, ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai phương án di dời dân, khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn khu vực nguy cơ cao.

Đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển.

Cần giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển

Thời sự

(GLO)- Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội sáng 30-10 về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026, đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý đề nghị Chính phủ có giải pháp giúp người lao động được hưởng thành quả của phát triển, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài.

Đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài

Thời sự

(GLO)- Sáng 30-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026. Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh tăng cường năng lực xây dựng chính sách, pháp luật là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại bờ sông Ayun thuộc làng Kual (xã Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

“Xẻ thịt” bờ sông Ayun để khai thác gỗ trái phép

Thời sự

(GLO)- Sáng 29-10, ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế xã phối hợp với lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun (thuộc làng Kual) để khai thác cây gỗ lạ.

Đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững

Thời sự

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sạt lở, ngập lụt và bão sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, các địa phương ven biển, hạ lưu sông Kôn của tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Nét đặc sắc ẩm thực Gia Lai sẽ được các đầu bếp của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai quảng diễn giới thiệu tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: ĐVCC

Quảng bá bản sắc Gia Lai tại Thủ đô Hà Nội

Thời sự

(GLO)- Tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025, không gian trưng bày của tỉnh Gia Lai được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, giới thiệu đến đông đảo người dân, du khách, doanh nghiệp tại Thủ đô những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng văn hóa và thế mạnh du lịch của vùng đất đại ngàn-biển xanh hội tụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Thời sự

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

null