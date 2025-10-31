Gia Lai trao 4 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Chiều 31-10, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao số tiền 4 tỷ đồng do cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh Gia Lai gửi tới đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ: Số tiền này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, mà còn là hành động cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương (thứ 2 từ trái sang) trao bảng tượng trưng số tiền 4 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: ĐVCC

Đây cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các địa phương trong cả nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.