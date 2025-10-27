Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai hỗ trợ 100 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do mưa bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 27-10, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai đã trao 100 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa bão, lũ lụt vừa qua.

hoi-nu-doanh-nhan-tinh-gia-lai-ung-ho-100-trieu-dong-cho-dong-bao-bi-thiet-hai-sau-con-bao-so-10-va-11-anh-vu-thao.jpg
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai ủng hộ 100 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 và 11. Ảnh: Vũ Thảo

Với tinh thần tương thân tương ái, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn với bà con vùng lũ.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh; đồng thời, khẳng định số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ, kịp thời hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Đây là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện thường xuyên của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai

Thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 19-7, tại phường Quy Nhơn, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định (cũ) và tỉnh Gia Lai (cũ) đã tổ chức hội nghị thông qua đề án thành lập Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Bà Mai Thị Bích Thu (bìa phải) vận động nhà hảo tâm trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị. Ảnh: K.H

Kết nối yêu thương, thắp sáng niềm tin

Từ thiện

(GLO)- Sau khi sáp nhập tỉnh, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ trẻ em khiếm thị. Trao đổi với P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Mai Thị Bích Thu-Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho biết, Hội sẽ không để trẻ khiếm thị nào bị bỏ lại phía sau.

Giọt Hồng Lam & 9 năm lan tỏa tình người

Giọt Hồng Lam và 9 năm lan tỏa tình người

Từ thiện

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam (phường Diên Hồng) đã trở thành mái nhà chung của cộng đồng đồng bào Phật tử và người dân trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, cùng nhau lan tỏa tinh thần sống là để cho đi, tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Chi hội Hoài An phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao 150 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Chi hội Hoài An trao 150 suất quà cho học sinh xã Ân Hảo

Từ thiện

(GLO)-Ngày 4-10, Chi hội Hoài An (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ân Hảo trao tặng 150 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Ân Mỹ, Trường Tiểu học Ân Hảo Đông và Trường Tiểu học Ân Hảo Tây.

null