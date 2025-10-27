Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai hỗ trợ 100 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do mưa bão

(GLO)- Sáng 27-10, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai đã trao 100 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để ủng hộ người dân các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa bão, lũ lụt vừa qua.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai ủng hộ 100 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 và 11. Ảnh: Vũ Thảo

Với tinh thần tương thân tương ái, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn với bà con vùng lũ.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh; đồng thời, khẳng định số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ, kịp thời hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Đây là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện thường xuyên của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.