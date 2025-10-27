Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai hỗ trợ 100 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do mưa bão

Với tinh thần tương thân tương ái, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn với bà con vùng lũ.
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh; đồng thời, khẳng định số tiền ủng hộ sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ, kịp thời hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Đây là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện thường xuyên của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.