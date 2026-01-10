Trao 25 suất quà cho các bệnh nhi ung thư máu

(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông.