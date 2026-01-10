Trao 25 suất quà cho các bệnh nhi ung thư máu

(GLO)- Chiều 9-1, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát phối hợp với các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.
Tại đây, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Đồng hành chia sẻ yêu thương chợ Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh) và các nhà hảo tâm thăm hỏi, trao tặng 25 phần quà cho các bệnh nhi.
Mỗi phần quà trị giá 1.150.000 đồng, bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và đồ chơi, sữa bánh trị giá 150 ngàn đồng.
(GLO) - Chiều 3-10, tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với bệnh viện tổ chức chương trình Tết Trung Thu 2025 cho 250 bệnh nhi đang điều trị tại đây.
(GLO)- Chiều 29-12, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, các trường học, cơ sở tôn giáo trên địa bàn các xã: Ia Pa, Ia Tul và Pờ Tó khắc phục hậu quả lũ lụt.
(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn công tác của Công an TP. Hà Nội do Đại tá Trần Quyết Thắng - Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP. Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.
(GLO)- Chiều 29-12, đoàn công tác do Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Xây dựng Đào Văn Tiến làm trưởng đoàn đã trao kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương.
(GLO)- Ngày 27-12, Ban Tổ chức dự án “The Knowledge Express - Mỗi trang sách, một ước mơ” đã trao tặng 4 kệ sách di động với hơn 600 đầu sách thiếu nhi cho Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân cùng 3 điểm trường: làng Ia Choan Luh, làng U Diếp và làng Chư Ruồi Sul (thuộc xã Al Bá, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Joy Foundation và Biti’s tổ chức chương trình “Nước sạch cho vùng cao”, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo và tặng quà học sinh xã Ia Dreh.
(GLO)- Sáng 27-12, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng” nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Nhằm hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua, ngày 19-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công ty ChangShin Việt Nam tổ chức trao quà cho người dân 2 xã Phù Cát và Hội Sơn.
(GLO)- Chiều 16-12, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn thiện nguyện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Áo ấm biên cương”, trao quà cho 300 hộ dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã biên giới.
(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông.
(GLO)- Chiều 16-12, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã trao 131,45 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị cho em Nguyễn Lê Anh Vũ - Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bị tai nạn giao thông.
(GLO) - Chiều 11-12, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai và các đơn vị tài trợ đã trao tặng 110 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phù Mỹ Bắc.
(GLO)- Suốt 13 năm qua, nhóm từ thiện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tích cực vận động, kết nối các nhà hảo tâm để có các hình thức hỗ trợ đa dạng cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin và động lực cho họ vươn lên trong cuộc sống.
(GLO)- Chiều 10-12, tại trụ sở UBND phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)-Chi nhánh Quy Nhơn đã trao kinh phí hỗ trợ cho các trường học trên địa bàn để khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.
(GLO)- Sáng 10-12, Thanh tra Công an tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Công an tỉnh; Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A, tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Quang Trung, chính quyền địa phương tặng quà cho học sinh và hộ nghèo trên địa bàn xã Ia Tul.