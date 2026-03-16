Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ cho 300 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và địa chỉ nhân đạo

(GLO)- Sáng 16-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm và trao tặng số tiền 150 triệu đồng cho 300 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa Thận và Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh).

Theo đó, đoàn đã trao mỗi bệnh nhân 500 nghìn đồng nhằm góp phần chia sẻ chi phí điều trị và sinh hoạt trong thời gian nằm viện.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao tiền cho bệnh nhân nghèo tại Khoa Thận (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh). Ảnh: Kim Hường

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và trao tiền số tiền 7,2 triệu đồng cho 3 địa chỉ nhân đạo ở phường Quy Nhơn Nam (1,2 triệu đồng), phường Quy Nhơn Tây (3 triệu đồng) và xã Phù Cát (3 triệu đồng).

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà hảo tâm đã đến thăm và trao số tiền 23,4 triệu đồng cho 117 trường hợp người già neo đơn, người khuyết tật được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn. Mỗi trường hợp được trao tặng 200 nghìn đồng. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng cho Trung tâm 1 máy giặt.

Tổng nguồn tài trợ chương trình thiện nguyện đợt này gần 190 triệu đồng.