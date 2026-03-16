Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Trao tiền hỗ trợ cho 300 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và địa chỉ nhân đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KIM HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 16-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm đã đến thăm và trao tặng số tiền 150 triệu đồng cho 300 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa Thận và Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh).

Theo đó, đoàn đã trao mỗi bệnh nhân 500 nghìn đồng nhằm góp phần chia sẻ chi phí điều trị và sinh hoạt trong thời gian nằm viện.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao tiền cho bệnh nhân nghèo tại Khoa Thận (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh). Ảnh: Kim Hường

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và trao tiền số tiền 7,2 triệu đồng cho 3 địa chỉ nhân đạo ở phường Quy Nhơn Nam (1,2 triệu đồng), phường Quy Nhơn Tây (3 triệu đồng) và xã Phù Cát (3 triệu đồng).

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà hảo tâm đã đến thăm và trao số tiền 23,4 triệu đồng cho 117 trường hợp người già neo đơn, người khuyết tật được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn. Mỗi trường hợp được trao tặng 200 nghìn đồng. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng cho Trung tâm 1 máy giặt.

Tổng nguồn tài trợ chương trình thiện nguyện đợt này gần 190 triệu đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

Đời sống

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phong trào phụ nữ sôi nổi hướng về ngày hội bầu cử

Sôi nổi phong trào phụ nữ hướng về ngày hội bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

Xã hội

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Những đóa hoa kiên cường

Những đóa hoa kiên cường

Đời sống

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ chống chọi với bệnh tật bằng nghị lực sống bền bỉ, âm thầm mà phi thường. Họ được ví như những đóa hoa kiên cường trong nghịch cảnh. 

Tuần lễ áo dài tại các đơn vị

Rực rỡ “Tuần lễ Áo dài”

Đời sống

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026). 

Hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ thi công Dự án sân bay Phù Cát.

Hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất thi công Dự án sân bay Phù Cát

Xã hội

(GLO)- Ngày 6-3, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Các nhà thầu đã hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

