Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

(GLO)- Ngày 1-6, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381,5 triệu đồng.

Qua đó, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku đã phối hợp triển khai hỗ trợ kinh phí 150 triệu đồng khám chữa bệnh cho các trường hợp bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ 15 địa chỉ đỏ theo định kỳ hàng tháng (500.000 đồng/tháng); tổ chức phát quà cho 155 hộ khuyết tật nặng, khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo (300.000 đồng/suất)...

Ngoài ra, hội phối hợp tổ chức nấu ăn và phát 4.200 suất ăn cho các bệnh nhân tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh; tặng quà cho 70 em hoàn cảnh khó khăn, yếu thế nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6...

Trong tháng 5, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku cũng huy động người dân trên địa bàn tham gia hiến máu nhân đạo đạt 192 đơn vị máu an toàn, vượt 42 đơn vị máu so với chỉ tiêu được giao.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku, công tác huy động nguồn lực trong Tháng Nhân đạo năm 2026 đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận và có sự chung sức, đồng lòng của các đơn vị, nhà hảo tâm góp phần sẻ chia, mang lại niềm vui và tiếp thêm nghị lực vượt khó vươn lên cho các hoàn cảnh nghèo, khó khăn, yếu thế trên địa bàn.