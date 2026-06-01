Pleiku huy động trên 380 triệu đồng triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo 2026

NHƯ NGUYỆN

(GLO)- Ngày 1-6, ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381,5 triệu đồng.

Qua đó, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku đã phối hợp triển khai hỗ trợ kinh phí 150 triệu đồng khám chữa bệnh cho các trường hợp bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ 15 địa chỉ đỏ theo định kỳ hàng tháng (500.000 đồng/tháng); tổ chức phát quà cho 155 hộ khuyết tật nặng, khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo (300.000 đồng/suất)...

Trong Tháng Nhân đạo năm 2026, tổng số tiền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn phường Pleiku đạt 381.500.000 đồng. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, hội phối hợp tổ chức nấu ăn và phát 4.200 suất ăn cho các bệnh nhân tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh; tặng quà cho 70 em hoàn cảnh khó khăn, yếu thế nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6...

Trong tháng 5, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku cũng huy động người dân trên địa bàn tham gia hiến máu nhân đạo đạt 192 đơn vị máu an toàn, vượt 42 đơn vị máu so với chỉ tiêu được giao.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku, công tác huy động nguồn lực trong Tháng Nhân đạo năm 2026 đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận và có sự chung sức, đồng lòng của các đơn vị, nhà hảo tâm góp phần sẻ chia, mang lại niềm vui và tiếp thêm nghị lực vượt khó vươn lên cho các hoàn cảnh nghèo, khó khăn, yếu thế trên địa bàn.

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

(GLO)- Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều hoạt động nhân văn được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó, kịp thời sẻ chia, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa phật đản

Từ thiện

(GLO)- Mùa Phật đản năm nay, nhiều tự viện, tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, bệnh nhân và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Đời sống

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Đời sống

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Đời sống

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Đời sống

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Xã hội

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

