Lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

(GLO)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, các đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhiều địa phương trên địa bàn đã tổ chức thăm, tặng quà, chúc mừng các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tại các cơ sở Phật giáo.

Ngày 26-5, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc Phật giáo tiêu biểu gồm: Hòa thượng Thích Trí Giác - Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Đại đức Thích Quảng Thái - Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Ni sư Thích Nữ Minh Tâm - Trưởng phân ban Ni giới, Hiệu phó Trường Trung cấp Phật học Nguyên Thiều; Thượng tọa Thích Quảng Thức - Trụ trì chùa Hương Mai.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung thăm Hòa thượng Thích Trí Giác-Chứng minh Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật đản 2026. Ảnh: Ngọc Anh

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị chức sắc, tăng ni và đồng bào phật tử đón mùa Phật đản an vui, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc tiếp tục phát huy vai trò, tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thị Kim Thu cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng các vị chức sắc Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thị Kim Thu (thứ 3 từ trái sang) thăm, chúc mừng các vị chức sắc nhân Đại lễ Phật đản năm 2026. Ảnh: Ngọc Anh

Cũng trong dịp này, lãnh đạo các xã Chư Păh và xã Phù Mỹ đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn.