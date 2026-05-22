Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn tại Xí nghiệp Thắng Lợi

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 22-5, tại Xí nghiệp Thắng Lợi - Chi nhánh Công ty cổ phần Phú Tài (thôn Bình An, xã Tuy Phước Tây), Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tình huống giả định xảy ra tại phân xưởng ráp nguội. Trong quá trình hàn cắt và sửa chữa, xỉ hàn bắn vào khu vực chứa dung môi gây cháy. Đám cháy nhanh chóng phát triển, khói dày đặc bao trùm khu vực, có 2 người mắc kẹt bên trong.

Quang cảnh buổi thực tập. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở triển khai báo động, cắt điện, tổ chức thoát nạn và chữa cháy ban đầu.

Tiếp nhận thông tin, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khống chế đám cháy và chống cháy lan.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp cùng lực lượng chữa cháy cơ sở diễn tập phương án phun nước chữa cháy. Ảnh: ĐVCC

Buổi thực tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống thực tế giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở; đồng thời nâng cao kỹ năng, ý thức phòng ngừa cháy, nổ cho cán bộ, công nhân viên doanh nghiệp.

