(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng trong Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 12-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc.

Các cấp bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Phương Vi

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách, chương trình, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ động huy động, lồng ghép nguồn lực, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới và các dân tộc thiểu số rất ít người. Đồng thời, gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, giữ vững quốc phòng-an ninh và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Các bộ, ngành, địa phương được giao xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành. Trong đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện Chiến lược; ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp thiết như đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bộ Tài chính được giao bố trí ngân sách và huy động nguồn lực hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục xây dựng chính sách ổn định dân cư, phát triển hạ tầng thiết yếu gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bộ Nội vụ tăng cường kiểm tra thực hiện chính sách ưu đãi đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số. Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng quy mô các trường THPT vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới. Bộ Y tế bổ sung chính sách đào tạo nhân lực y tế, đầu tư cơ sở vật chất cho y tế cơ sở vùng khó khăn.

Xây dựng chính sách ổn định dân cư, phát triển hạ tầng thiết yếu gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng được giao tại Chỉ thị. Ảnh: Phương Vi

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tập trung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch bền vững. Bộ Công Thương phấn đấu đến năm 2030, 100% hộ dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi được sử dụng điện. Bộ Xây dựng tiếp tục phát triển giao thông nông thôn, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, ưu tiên hộ dân tộc thiểu số.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường giữ vững an ninh trật tự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Bộ Ngoại giao đẩy mạnh hợp tác quốc tế, vận động nguồn lực hỗ trợ các dự án liên quan đến công tác dân tộc.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tăng cường vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy tinh thần tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và phát huy vai trò người có uy tín tại cơ sở.