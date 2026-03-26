Chăm lo điều kiện học tập cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Những năm học qua, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm lo toàn diện cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đó là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ.

Điều này không chỉ cải thiện điều kiện học tập mà còn bảo đảm cơ hội đến trường cho các em, góp phần hình thành nguồn nhân lực tại chỗ.

Tạo môi trường tốt nhất cho học sinh

Tiết Tin học tại lớp 8A2 Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú THCS An Lão (xã An Lão) diễn ra sôi nổi khi học sinh thực hành trong phòng máy hiện đại, đầy đủ máy tính kết nối internet. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em chủ động thao tác, tiếp cận bài giảng qua hình ảnh trực quan và phần mềm hỗ trợ.

Em Đinh Văn Quang (lớp 8A2) chia sẻ: “Được học trong phòng máy hiện đại giúp việc thực hành thuận lợi hơn rất nhiều. Bài giảng sinh động, dễ hiểu nên em nắm kiến thức nhanh hơn và có thêm động lực để cố gắng học tập”.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS An Lão học môn Tin học với thiết bị hiện đại. Ảnh: T.C

Từ nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Trường PTDT bán trú THCS An Lão được đầu tư xây dựng dãy nhà 2 tầng gồm 4 phòng học bộ môn, bổ sung thiết bị hiện đại như tivi, máy tính, hệ thống âm thanh. Điều kiện dạy và học cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Thầy Trần Văn Hải - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Điều đáng mừng là điều kiện ngày càng được cải thiện nên học sinh đến lớp chuyên cần hơn, mạnh dạn tham gia các hoạt động học tập, tỷ lệ bỏ học giảm mạnh. Phụ huynh yên tâm, đồng thuận cùng nhà trường chăm lo cho con em, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện!”.

Tại Trường THCS bán trú Canh Thuận (xã Vân Canh), nhiều năm học qua, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng dạy học gắn với rèn luyện kỹ năng sống và giáo dục bản sắc văn hóa cho học sinh DTTS. Các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể được duy trì thường xuyên; chế độ, chính sách bán trú được thực hiện đầy đủ, kịp thời, giúp học sinh yên tâm học tập và rèn luyện.

Theo thầy Lương Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Canh Thuận, năm học 2025 - 2026, trường có 313 học sinh, hầu hết là người Bana và Chăm H’roi, điều kiện kinh tế gia đình các em còn nhiều khó khăn. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ dạy chữ, trường đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng sống, rèn ý thức tự lập và tinh thần đoàn kết cho học sinh. Môi trường học tập, sinh hoạt nền nếp giúp các em mạnh dạn hơn trong giao tiếp, biết sẻ chia và có ý thức vươn lên. Nhờ đó, kết quả học kỳ I, trường có 30 em xếp loại tốt, 139 em khá…

Còn tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong), những năm qua, công tác chăm lo học sinh nội trú được quan tâm chu đáo. Khu sinh hoạt gọn gàng, an toàn, thân thiện; bữa ăn hằng ngày có khẩu phần hợp lý, thay đổi thường xuyên, đảm bảo dinh dưỡng phù hợp lứa tuổi. Nhờ đó, học sinh yên tâm học tập, phụ huynh thêm tin tưởng khi gửi gắm con em.

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám cùng sinh hoạt với các học sinh tại khu nội trú. Ảnh: T.C

Chăm lo toàn diện, nâng cao chất lượng học tập

Theo Sở GD&ĐT, hiện toàn tỉnh có 22 trường PTDT nội trú (16 trường PTDT nội trú THCS, 3 trường PTDT nội trú THCS và THPT, 3 trường PTDT nội trú THCS&THPT); 30 trường PTDT bán trú (6 trường tiểu học, 10 trường tiểu học và THCS, 14 trường THCS); 302 trường mầm non trong vùng đồng bào DTTS, phục vụ cho 216.409 trẻ em, học sinh. Tỷ lệ học sinh mầm non học bán trú đạt 62,3%; học sinh tiểu học học tại trường PTDT bán trú đạt 6,9%; học sinh THCS và THPT học nội trú đạt 15,2%.

Cùng với đó, các trường PTDT nội trú, bán trú trong tỉnh còn thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ dành cho học sinh vùng đồng bào DTTS, miền núi, bãi ngang, ven biển và hải đảo. Nhờ được quan tâm đúng mức, sĩ số được duy trì ổn định, tỷ lệ bỏ học giảm, nhất là tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ chuyên cần của học sinh vùng cao đạt trên 95%, cho thấy hiệu quả thiết thực của công tác chăm lo điều kiện học tập và sinh hoạt cho học sinh DTTS.

Đặc biệt, giữa tháng 11-2025, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khởi công trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, quy mô 212 lớp học, phục vụ khoảng 7.420 học sinh, bao gồm khu học tập, nội trú, nhà ăn, khu nhà ở giáo viên và hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho học sinh DTTS.

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, ngành Giáo dục tỉnh phát triển giáo dục đặc thù qua nhiều mô hình thực tiễn: Kế hoạch nhỏ, Vườn rau cho em, Trường bán trú dân nuôi, Học sinh bán trú tự quản - Giúp nhau cùng tiến bộ… Các mô hình gắn giáo dục với đời sống, văn hóa và sinh kế đồng bào DTTS, nâng cao chất lượng dạy học và hình thành kỹ năng sống cho học sinh.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT - cho biết: “Thời gian tới, ngành Giáo dục tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu tiên vùng DTTS; đầu tư cơ sở vật chất hiện đại; nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt tiếng Việt, ngoại ngữ; đổi mới giáo dục hướng nghiệp và liên kết đào tạo nghề; phát triển đội ngũ giáo viên đủ số lượng, mạnh chất lượng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhà trường…

Đây là nền tảng hình thành thế hệ công dân trẻ DTTS có tri thức, kỹ năng, bản lĩnh và khả năng hội nhập - yếu tố quan trọng để tỉnh phát triển bền vững”.