Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu các đơn vị thuộc Sở chủ động triển khai phương án phòng-chống thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học 2025-2026.

Theo đó, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát, cập nhật các kế hoạch, phương án phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị, đảm bảo sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi tình huống, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới.

Các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát, cập nhật các kế hoạch, phương án phòng-chống thiên tai, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới. Ảnh: T.D

Bên cạnh đó, tập trung huy động lực lượng, nguồn lực để thực hiện vệ sinh trường lớp, khắc phục cơ sở vật chất bị hư hại; bổ sung trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, sách giáo khoa... Để bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện trong tháng 8-2025.

Năm học mới 2025-2026 sắp bắt đầu trong bối cảnh cao điểm mùa mưa bão ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, để chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có công văn về việc tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, trong đó có Sở GD-ĐT tổ chức rút kinh nghiệm từ các đợt thiên tai vừa qua để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, đặc biệt là các giải pháp đối với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; rà soát, thống kê chính xác tình hình thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu UBND tỉnh để kịp thời hỗ trợ theo quy định.