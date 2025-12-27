Hội thảo về cơ hội, thách thức và giải pháp đối với doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 27-12, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Ngân hàng BIDV Bình Định và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo với chủ đề: “Bức tranh kinh tế - chính sách Việt Nam năm 2026: Cơ hội, thách thức và giải pháp đối với doanh nghiệp tỉnh Gia Lai”.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam giai đoạn 2025-2026. Trong đó, những phân tích sâu sắc về tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ đối với nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía các đại biểu tham dự.

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trần Dung

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cập nhật những định hướng chính sách lớn trong bối cảnh mới như: yêu cầu cải cách; xây dựng các bộ chính sách chiến lược; sắp xếp lại địa giới hành chính. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực thích ứng.

Thông qua chương trình, Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa tri thức học thuật với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Quy Nhơn đã không ngừng mở rộng quy mô đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở các trình độ từ đại học đến thạc sĩ, tiến sĩ.

Đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 100.000 cử nhân, hơn 3.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh, góp phần quan trọng trong việc cung ứng nguồn nhân lực cho khu vực Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: Trần Dung

Để đạt được những thành tựu đó, Trường Đại học Quy Nhơn luôn nhận được sự đồng hành của mạng lưới hơn 600 cơ quan, doanh nghiệp và tập đoàn trong nước cũng như quốc tế. Sự hỗ trợ kịp thời của các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực đã góp phần nâng cao uy tín, chất lượng chương trình đào tạo; gắn đào tạo và nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của xã hội và doanh nghiệp.