Theo đó, tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Gia Lai năm 2025 là 4.088 chỉ tiêu, gồm 3.620 chỉ tiêu giáo viên và 468 chỉ tiêu nhân viên. Trong đó, có 3.908 chỉ tiêu tuyển dụng chung và 180 chỉ tiêu tuyển dụng dành riêng cho người dân tộc thiểu số.

Đồng thời, bãi bỏ toàn bộ các cụm từ “Jrai, Bahnar, Chăm, Hrê” tại Kế hoạch và Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 3451/KH-SGDĐT ngày 19-12-2025 về tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Gia Lai năm 2025.

Gia Lai tuyển dụng 4.088 chỉ tiêu viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2025. Ảnh: T.D

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua 2 vòng: kiểm tra điều kiện dự tuyển; thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với hình thức thi viết. Nội dung thi sẽ kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo trên Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://gialai.edu.vn/ và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo để mọi cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

Việc tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Gia Lai nhằm tuyển dụng những người đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; đảm bảo số lượng, cơ cấu vị trí việc làm và chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức; nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo cho tổ chức và hoạt động giáo dục.

Xem thêm Kế hoạch điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch số 3451/KH-SGDĐT ngày 19-12-2025 tại đây.

Xem thêm thông báo tuyển dụng viên chức và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.