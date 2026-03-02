Việt Nam có 6 trường đại học được xếp hạng đào tạo ngành Khoa học máy tính tốt nhất thế giới

(GLO)- Tổ chức THE vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới năm 2026 theo nhóm ngành. Với ngành Khoa học máy tính, Việt Nam có 6 đại diện góp mặt.

Theo đó, ở vị trí cao nhất là Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng, đồng hạng 501-600. Đại học Bách khoa Hà Nội hạng 801-1000. Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng cùng hạng 1001+.

Theo học ngành Khoa học máy tính tại Đại học Tôn Đức Thắng, sinh viên được đào tạo về AI, khai phá dữ liệu, khoa học dữ liệu, phát triển ứng dụng thông minh... Ảnh: TDTU

Top 10 các trường đào tạo ngành Khoa học máy tính tốt nhất thế giới năm 2026 chủ yếu đến từ Anh (3 trường) và Mỹ (5 trường). Trong đó, Đại học Oxford (Anh) tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu năm thứ 7 liên tiếp, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong giảng dạy và tầm nhìn quốc tế. Trường này đạt điểm gần tuyệt đối ở tiêu chí giảng dạy (99,9/100). Đây cũng là trường có học phí cao nhất với du học sinh.

Đại học Cambridge xếp hạng 2, tương tự năm ngoái. Viện Công nghệ ETH Zurich (Thụy Sĩ) vươn lên vị trí thứ 3, tăng 1 bậc so với năm ngoái.

Đáng chú ý, 1 đại diện châu Á lần đầu tiên lọt vào top này là Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), nổi bật ở tiêu chí chuyển giao công nghệ.

10 trường đào tạo ngành Khoa học máy tính tốt nhất thế giới năm 2026. Ảnh: Vietnamnet

Được biết, bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới theo nhóm ngành của THE năm nay đánh giá 1.165 trường đại học thuộc 84 quốc gia và vùng lãnh thổ; sử dụng 18 chỉ số đánh giá nghiêm ngặt, chia thành 5 nhóm gồm: Giảng dạy, Môi trường nghiên cứu, Chất lượng nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ, Mức độ quốc tế hóa.

Để được xếp hạng, các trường phải có ít nhất 500 bài báo khoa học với đề tài kỹ thuật được xuất bản trong giai đoạn 2000-2024; đồng thời, có ít nhất 20 nhân sự học thuật chuyên ngành này, chiếm ít nhất 1% tổng nhân sự toàn trường.