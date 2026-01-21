Phường Pleiku khai mạc hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS năm học 2025 - 2026

Hội thi thu hút sự tham gia của 12 giáo viên đến từ các trường THCS trên địa bàn phường, gồm: Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, THCS Nguyễn Huệ, THCS Phạm Hồng Thái.

Ban tổ chức tặng hoa cho 12 giáo viên tham gia hội thi. Ảnh: Minh Chí

Theo ban tổ chức, các giáo viên dự thi trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 trình bày biện pháp, trong đó giáo viên thuyết trình một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đang được áp dụng hiệu quả tại cơ sở giáo dục nơi công tác. Biện pháp này phải được hiệu trưởng xác nhận, lần đầu đăng ký tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS và chưa từng sử dụng để xét duyệt khen thưởng cá nhân trước đó.

Vòng 2 tổ chức hoạt động giáo dục. Giáo viên thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục như sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra hội thi. Tiết dạy được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh; giáo viên không được tổ chức dạy trước hoặc dạy thử trong năm học tổ chức hội thi.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho 3 trường THCS tham gia hội thi. Ảnh: Minh Chí

Hội thi được tổ chức nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội đối với sự nghiệp giáo dục.