Gia Lai: Học sinh Trường THCS Nguyễn Du đoạt giải “Vượt Khó” tại VEX Robotics Competition

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 31-1 đến hết ngày 1-2-2026 tại Dwight School Hanoi. Đây là sân chơi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông, được tổ chức thường niên nhằm phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng công nghệ và khả năng làm việc nhóm cho học sinh.

Đội tuyển Trường THCS Nguyễn Du (bìa phải) được trao giải “Vượt Khó” tại vòng chung kết VEX Robotics Competition. Ảnh: ĐVCC

Đội tuyển Trường THCS Nguyễn Du gồm những học sinh mới bắt đầu tiếp cận lĩnh vực robotics, điều kiện học tập và kinh nghiệm thi đấu còn hạn chế.

Tuy nhiên, với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên phụ trách cùng tinh thần nỗ lực, quyết tâm của học sinh, đội đã hoàn thành đầy đủ các nội dung thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức và được trao giải “Vượt Khó”.

Đáng chú ý, ngay trong lần đầu tiên tham dự sân chơi robotics quy mô quốc gia, tại vòng thi Kỹ năng, đội tuyển Trường THCS Nguyễn Du xếp hạng 18/31 đội tham gia. Kết quả này cho thấy sự tiến bộ của học sinh nhà trường trong quá trình tham gia các hoạt động STEM - Robotics.

Hiện nay, Trường THCS Nguyễn Du là một trong 100 trường trên cả nước được Petrovietnam tài trợ phòng học STEM, giúp học sinh có điều kiện tiếp cận khoa học, công nghệ và kỹ thuật, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng đổi mới.