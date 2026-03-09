(GLO)- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc mới dành cho giáo viên mầm non. Theo Thông tư này, mỗi giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ.

Theo quy định mới, mỗi giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ. Ảnh: N.U

Thông tư quy định, thời gian làm việc là thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non, bao gồm: thời gian giảng dạy; thời gian chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp; thời gian đón trẻ và trả trẻ; thời gian học tập, bồi dưỡng; thời gian chuẩn bị năm học mới; thời gian tổng kết năm học và thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp.

Thời gian làm việc của giáo viên mầm non thực hiện theo năm học, được quy đổi thành giờ dạy và bảo đảm 40 giờ/tuần, trong đó bao gồm số giờ dạy trong 1 ngày.

Giảng dạy là hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non. Thông tư làm rõ việc giảng dạy của giáo viên mầm non được thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động, hoạt động ngoài trời và các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với đặc thù của giáo dục mầm non.

Thông tư mới không còn quy định giáo viên chỉ được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất. Ảnh: N.U

Việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên mầm non phải bảo đảm quy định về định mức giờ dạy, thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm. Trong đó, việc phân công cho giáo viên mầm non tham gia trả trẻ hoặc đón trẻ hoặc trông trẻ buổi trưa phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ của cơ sở giáo dục. Mỗi giáo viên mầm non không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ.

Đối với các nhiệm vụ nếu đã được nhận tiền thù lao hoặc tiền phụ cấp thì không được giảm định mức giờ dạy hoặc quy đổi ra giờ dạy trừ nhiệm vụ kiêm nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, bí thư Đoàn thanh niên và dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập.

Thông tư mới cũng không còn quy định giáo viên chỉ được hưởng chế độ giảm giờ dạy ở chức danh cao nhất. Cụ thể, tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 giờ dạy/tuần; tổ phó tổ chuyên môn được giảm 1 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non kiêm nhiệm bí thư Đoàn thanh niên được giảm không quá 2 giờ dạy/tuần. Giáo viên mầm non kiêm nhiệm vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật; văn thư; thư viện được giảm 2 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non trong thời gian tập sự được giảm 5 giờ dạy/tuần; giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần.

Giáo viên mầm non trong thời gian đi khám, chữa bệnh (không vượt quá thời gian quy định) được hiệu trưởng đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì không phải dạy bù và được tính dạy đủ định mức giờ dạy ngày hôm đó.

Giáo viên mầm non dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, khi giảng dạy đủ số giờ theo quy định, cứ có 1 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên mầm non được giảm 30 phút/ngày.