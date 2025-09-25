Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO) - Sáng 25-9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến; với sự tham dự của lãnh đạo các phòng, ban và đại diện các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024-2025, ngành Giáo dục tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, ở bậc mầm non, tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày đạt 93%, trẻ ăn bán trú đạt 80,09%; tình trạng suy dinh dưỡng giảm mạnh. 100% cơ sở giáo dục mầm non triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Tuy nhiên, ở bậc mầm non còn đối diện nhiều khó khăn, như thiếu giáo viên, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp.

giao-duc-mam-non.jpg
Đang cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2025-2026. Ảnh: Hồ Điểm

Trong năm học 2025-2026, nhiệm vụ giáo dục mầm non có những nội dung trọng tâm như: nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ; phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi.

Tham gia hội nghị, đại diện UBND các xã, phường đã trình bày tham luận xung quanh các vấn đề: giải pháp nâng cao tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi… hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm công bằng trong tiếp cận, đặc biệt với trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

