Bộ GD-ĐT đề xuất hỗ trợ tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản cho giáo viên mầm non

MỘC TRÀ

(GLO)- Bộ GD-ĐT vừa đưa ra đề xuất, giáo viên mầm non công lập tuyển mới từ năm học 2025-2026 được trợ cấp tối thiểu 1 năm lương cơ bản với cam kết làm việc ít nhất 5 năm.

Đề xuất này được Bộ GD-ĐT nêu tại Điều 18 của dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 218/2025/QH15 ngày 26-6-2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Đây được xem là một trong những chính sách thu hút giáo viên mầm non và hỗ trợ đối với nhân viên cấp học mầm non.

20240105-111123.jpg
Đề xuất hỗ trợ tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản cho giáo viên mầm non được xem là một trong những chính sách thu hút của Bộ GD-ĐT. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, điều kiện hưởng chính sách là giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng mới từ năm học 2025-2026 theo quy định của pháp luật thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đáp ứng nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non được tuyển dụng ít nhất 5 năm.

Nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập (kể cả hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và những người trong thời gian thử việc) công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn đang làm nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi mà trong tháng có từ 15 ngày trở lên đi đến các thôn, bản, phum, sóc.

Về mức hưởng chính sách, giáo viên mầm non được hưởng chính sách thu hút tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản; nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non công lập được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

Ngoài chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, dự thảo Nghị định còn có các chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, thiết bị dạy học, phát triển đội ngũ.

Đồng thời, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở xã có điều kiện khó khăn, khu đông dân cư, địa bàn có khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất; bảo đảm đến năm 2030 có 100% trường mầm non công lập ở các khu vực này, với 1 phòng học/lớp mẫu giáo.

